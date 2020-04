Barcelona pudo haber fichado a Cristiano Ronaldo por 17 millones de euros

Laporta aseguró que a pesar de que existía un acuerdo entre el Manchester United y CR7 por 19 millones de euros, el representante del jugador, Jorge Mendes se los ofrecía en un menor precio.

Cuando el astro portugués Cristiano Ronaldo comenzaba su carrera como jugador en el Sporting de Lisboa, el ex presidente del Barcelona, Joan Laporta, reveló hace algunos años que en aquel entonces pudo fichar al futbolista de la Juventus por 17 millones de euros, sin embargo el club ya había desembolsado grandes cantidades de dinero por otros futbolistas.

“Habíamos fichado a Ronaldinho, Márquez y Quaresma. Entonces estaba en el Sporting de Lisboa, antes de fichar por el Manchester. Hablábamos con su agente que quería vendernos a Deco. Dijimos que no podíamos porque no podíamos estirar más el brazo que la manga, pero nos dijo que tenía otro chico muy bueno. Era Cristiano” dijo el ex directivo durante un acto de veteranos del equipo azulgrana en 2016.

Laporta aseguró que a pesar de que existía un acuerdo entre el Manchester United y CR7 por 19 millones de euros, el representante del jugador, Jorge Mendes se los ofrecía en un menor precio.

“Lo tenían pactado por 19 millones con el United, pero a nosotros nos los ofrecía por 17. No se hizo porque ya teníamos organizada la temporada y apostamos por lo que teníamos”, sentenció el español.

