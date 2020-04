Gobierno exhibe a empresas que incumplen medidas sanitarias

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social resaltó que las empresas que no acatan las disposiciones por COVID-19 se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Como resultado de los operativos para determinar Quién es Quién es el cumplimiento de las medidas sanitarias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) exhibió a las empresas Coppel y Andrea como incumplidas en las medidas sanitarias del COVID-19 por no acatar con el cierre de sus negocios al no ser esenciales.

La secretaria de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el 87 por ciento de las empresas que se han visitado cumplen con la normatividad del Gobierno Federal por la emergencia Sanitaria.

En cambio, el 13 por ciento no cumple con las medidas ni tampoco acata las disposiciones federales al rechazar cerrar sus negocios durante la pandemia de Covid-19.

“El 50% cuando llegamos ya estaban cerrados, hay un 20% que ha ido disminuyendo, que no estaban cerrados pero cuando se le exhorta acceden y cierran, 17% que se trata de establecimientos como esenciales, y está este 13% que se encuentra abierto que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo”, indicó la secretaria de la STPS.

Las actividades económicas de las empresas no esenciales que se negaron al cierre son industria automotriz con un 28%, industria textil con un 17%, comercio de productos no esenciales con un 15%, otros (industria de calzado, tabacalera, construcción) 11%, industria maderera 8%, servicios no esenciales (Centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad) 4%, fabricación de productos de plástico no esenciales 4%, fabricación de productos metálicos no esenciales 4%, industria de celulosa y papel 3%, industria de metalúrgica no esencial 3% y la manufactura de productos electrónicos no esenciales con un 3%.

Alcalde Lujan puntualizó que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios con más contagios de Covid-19.

“Las que no cumplen e insisten en cumplir, está el caso de Andrea que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores, está el caso de Carnival en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria Textil, también tenemos el caso de Coppel que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento y el caso de Bolim que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial”, señaló.

Por ello, la Secretaria de STPS hizo un exhorto a las empresas que hacen omisión en cerrar y a cuidar a sus trabajadores por la pandemia de Covid-19.

