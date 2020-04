Daft Punk musicalizará nueva película del director italiano Dario Argento

Será un interesante regreso para todos los involucrados.

Esta colaboración no se veía venir, pero ahora será una realidad: Dario Argento y Daft Punk trabajarán en una nueva película que, curiosamente, servirá como un regreso para ambas partes, pues el dúo de músicos franceses no había musicalizado una cinta desde Tron: Legacy en 2010, mientras que el realizador italiano no había tenido un proyecto nuevo en ocho años.

Así lo confirmó el propio Argento al periódico Repubblica (vía IndieWire y The Film Stage), afirmando que la producción, con el nombre de Black Glasses, será su regreso al cine centrado en crimen. Además de confirmar esto, ofreció los primeros detalles sobre la trama:

“Es la aventura de una niña y un niño chinos en la Roma nocturna. En la segunda parte, su escape los llevará a las campiñas de Lazio, que es diferente a la dulzura de los valles toscanos, pero que para mí es hermoso”.

Sobre la incorporación de los DJ’s al proyecto, Argento afirmó que ellos mismos fueron los que lo contactaron para preguntarle si podían formar parte del proceso, puesto que ambos son grandes fans de sus producciones anteriores e incluso tienen un conocimiento bastante amplio de su trayectoria:

“Son admiradores míos”, comenta. “Conocen todo mi cine. Escucharon de sus amigos en Francia que yo estaba trabajando en una nueva película y me llamaron para decir ‘Queremos trabajar contigo’”.

Aunado a esto, el creativo detrás de Phenomena declaró que la dupla le enviará pronto las primeras pistas de la banda sonora, además de asegurar que ambos han leído el guion y les parece “muy interesante”.

En 2013 se había reportado que los robots probablemente regresarían al mundo de las composiciones fílmicas, nada menos que de la mano de Brian De Palma; sin embargo, nada se concretó. En aquel entonces se encontraban promoviendo su álbum Random Access Memories, que contiene una canción inspirada en la película Phantom of the Paradise, dirigida por De Palma.

Sobre el nuevo trabajo de Argento, también se sabe que el filme representará una nueva oportunidad para el director de colaborar de nueva cuenta con su hija, la actriz y modelo Asia Argento, ya que la última vez que compartieron un set fue para Dracula 3D.

¿Emocionados? Ahora sólo queda esperar nuevos detalles sobre la próxima colaboración entre Dario Argento y Daft Punk.

Fuente: CinePremiere.com.mx