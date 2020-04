Desafíos virales que son furor en las redes durante esta cuarentena

Los retos apelan al humor y la creatividad de los usuarios, popularizándose en Instagram y Tik Tok.

En esta cuarentena aumentó el tiempo que el usuario pasa online no sólo para consumir noticias, trabajar o estudiar, sino también para entretenerse. En este sentido, incrementó el consumo de servicios de streaming como Netflix, así como el de redes sociales. En este espacio virtual son furor los desafíos de todo tipo de la que participan gran cantidad de usuarios, entre ellos celebridades como Thalía, Anne Hathaway, Bruce Willis, Lionel Messi o Mónica Ayos.

I´m just a kid (Sólo soy un niño)

Este reto consiste en recrear una foto de la infancia con las mismas personas que figuran en aquellas imágenes y, en lo posible, recreando el vestuario y escenario. Así se comenzaron a ver una gran cantidad de videos en Tik Tok donde aparecen adultos imitando las poses de cuando eran niños o adolescentes. Se repiten gestos, miradas, peinados y hasta indumentaria para volver a “ponerle vida” a aquella foto de antaño.

Up and down (arriba y abajo)

El desafío Up and down o “arriba y abajo” consiste en hacer una pirueta de a dos que requiere subir y bajar, de forma coordinada, brazos y piernas. Como se sabe, dentro de los desafíos virales, hay una variedad de retos fitness que apuntan a mostrar destreza física y éste es uno de ellos. La pareja del ex futbolista Fabián Cubero y la modelo y deportista Micaela Vicocente suelen realizar varios retos en sus redes donde ponen en juego sus habilidades fit.

El reto del papel higiénico

En realidad hay más de “un reto” que se centra en el uso del papel higiénico para realizar desafíos. En estos últimos días se popularizó en Tik Tok uno en particular que apunta a que el usuario, de pie, tire el papel hacia atrás y luego llegue a tomarlo sacando sus manos entre las piernas.

Cabe recordar que a mediados de marzo, cuando comenzaba a implementarse la cuarentena en diferentes regiones del mundo, se vio circular por las redes el #10ToquesChallenge que consiste en hacer 10 jueguitos con un rollo de papel higiénico. Esta idea surgió con la propuesta del ex futbolista Joan Capdevila y se sumaron varios jugadores a este reto, entre ellos Messi.

El desafío de los zapatos

El desafío de los zapatos o shoe challenge invita a que el usuario grabe un video donde se lo vea ir cambiando de calzado en apenas “un toque”. Estos clips está circulando en Tik Tok donde es muy sencillo ir grabando pequeños tramos de video para que luego dé la sensación de que el usuario, en un chasquido de dedos, cambió de cabello, vestimenta o, como en este cazo, de calzado.

El desafío del cuadro congelado

Este desafío requiere del uso de un efecto que se encuentra en Tik Tok y que permite congelar una imagen para luego componer videos donde se ve al usuario duplicado por dos. Para encontrar este efecto en la red social hay que buscar “freeze frame” o “cuadro congelado”. Una vez que se añadió el efecto hay que comenzar a grabar y luego presionar sobre la pantalla del celular y al hacerlo la posición en que uno se encuentre en ese momento será la imagen que quedará “congelada”, luego hay que posicionarse en otro sitio en relación a esa imagen y así se arma el clip.

Flip the switch (activar el interruptor)

Este desafío se inspiró en la frase “I just flipped the switch” o “acabo de activar el interruptor” de la canción de Drake titulada “Nonstop”. En los videos que llevan este hashtag se ven parejas, amigos o familiares que intercambian “mágicamente” vestuario, movimientos y poses de un momento a otro mientras suena esa canción. Este reto se popularizó tras la publicación de un video de Jennifer López y su pareja Alex Rodríguez y fue replicado miles y miles de veces en Tik Tok, Instagram y Facebook.

The Living Room Cup

Este desafío lo lanzó el jugador Cristiano Ronaldo y consiste en hacer la mayor cantidad de abdominales cortos y con piernas extendidas que se puedan realizar en 45 segundos. Ronaldo logró hacer 142 en ese lapso y lanzó el desafío en Instagram convocando a otros usuarios a superarlo. Ese video fue furor: en apenas 48 horas fue visto por más de 25 millones de usuarios.

La atleta Caster Semenya, que es doble campeona olímpica, llegó a hacer 176 abdominales. No fue la única que superó a Cristiano, también lo hizo uno de sus compañeros de equipo, el francés Blaise Matuidi, que llegó a hacer 144 abdominales.

Perros vs gatos

El desafío perros vs gatos o Cats vs dogs implica colocar en el piso una serie de obstáculos, que usualmente son pequeñas botellas o artículos de perfumería y ver cómo estos animales pasan entre medio de todo ese laberinto sin tropezar o dejar caer ningún elemento.

