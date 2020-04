Facebook permitirá videollamadas con hasta 50 usuarios de Instagram, WhatsApp y Messenger

Messenger Rooms será un parteaguas, ya que se trata de una nueva función que permitirá a los usuarios crear salas de videoconferencias.

Qué ilusos fuimos cuando creímos que un desconocido como Zoom podría dominar el mundo de las videollamadas, aunque dicho sea de paso, Zoom no ayudó mucho con sus graves problemas de seguridad y privacidad.

Desde que inició la pandemia de COVID-19 hemos visto intentos por parte de Microsoft con Skype y hasta Google con Google Meet. Pero ahora llega el turno de Facebook, que sólo nos había mostrado pequeños avances de lo que tenía entre manos: ‘Messenger Rooms’, su nueva función de videollamadas donde unificará todas sus plataformas, incluso podrá ser usada por aquellos que no tengan cuenta en ninguna de ellas.

Sí, Zuckerberg acaba de sacar las garras al mostrar de lo que es capaz. Y es que estamos hablando de que Messenger Rooms es una plataforma de videollamadas que unirá por primera vez a las aplicaciones y servicios más usados del mundo: Facebook, WhastApp e Instagram. Casi nada.

Descanse en paz, Zoom… y de paso Skype, Google Meet y el resto

Según Mark Zuckerberg, a día de hoy más de 700 millones de personas realizan llamadas a través de Facebook Messenger y WhatsApp cada día. Ante esto, han decidido facilitar las cosas y hacer una apuesta total por el video, más ahora que ha incrementado su uso de forma exponencial. Y sólo basta ver el caso de Zoom, que pasó de 10 millones de usuarios a más de 300 millones. Era obvio que Zuckerberg no se iba a quedar cruzado de brazos.

Messenger Rooms será un parteaguas, ya que se trata de una nueva función que permitirá a los usuarios crear salas de videoconferencias, en un inicio desde Messenger o Facebook, e invitar a cualquier persona a unirse, incluso si no tienen cuenta de Facebook. Las videollamadas tendrán capacidad para conectar hasta 50 personas al mismo tiempo y sin límite de tiempo.

Las personas se podrán conectar desde un smartphone o desde su computadora, y si no son usuarios o no tienen cuenta no necesitarán bajar una app o abrirse una cuenta. En inicio estará limitado a 17 participantes, y más adelante se podrán hacer salas de videollamadas desde Instagram Direct, WhatsApp y Portal, el dispositivo de Facebook que aún no está disponible en México.

El creador de la sala tendrá el control y un enlace que podrá compartir con quien desee añadir a la conversación. De hecho, según explican, el creador podrá hacer que la sala sea abierta o privada, y tendrá el poder de expulsar a quien quiera.

Facebook afirma que ellos nos podrán ver el contenido de las videollamadas, aunque hay que señalar que las salas no estarán cifradas de extremo a extremo. También explicó que las personas podrán reportar salas en caso de que vean algo ilícito o que atente contra alguien más.

Aquellos que entren a una sala a través de Messenger, podrán usar los filtros de realidad aumentada y hasta colocar uno de los nuevos fondos de 360 grados o 14 filtros que estarán disponibles.

Messenger Rooms se lanzará en algunos países en estos días y llegará a todo el mundo en las próximas semanas. Aún no hay detalles de cuándo llegará a México, pero estaremos atentos a cualquier novedad.

La apuesta por el video es total

Si esto de Messenger Rooms no fue suficiente, Facebook también adelantó que la actualización de WhatsApp que permitirá videollamadas con hasta ocho personas, llegará la siguiente semana tanto a iOS y Android en todo el mundo.

Por otro lado, Facebook Live añadirá de nuevo una función llamada ‘Live With’, que permitirá a los usuarios invitar a otra persona para que transmita con ellos en vivo. También señalaron que facilitarán el acceso a los videos en vivo para aquellas personas que tengan un plan de datos limitado o una mala conexión, por lo que los usuarios ahora podrán escuchar sólo el audio de los lives, para así evitar un consumo de datos elevado.

En el caso de Instagram, ahora se permitirá que los usuarios suban sus transmisiones en vivo a IGTV, además de que ahora se podrán ver desde una computadora. Mientras que en Facebook Dating ahora los usuarios podrán tener citas virtuales mediante una videollamada en Messenger.

Todas estas novedades llegarán en los próximos meses.

