La Bundesliga toma todas las medidas posibles para volver al fútbol

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) confirmó que está preparada para retomar la Bundesliga desde el 9 de mayo, sin espectadores en las tribunas, pero respetando una serie de medidas estrictas de higiene. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo alemán desea que los futbolistas lleven máscaras sanitarias para protegerse contra el nuevo coronavirus si el gobierno de Angela Merkel autoriza una reanudación del campeonato.

La decisión final corresponde a la canciller Merkel y a los presidentes de las regiones, que volverán a hablar la próxima semana. Así, según la revista ‘Der Spiegel’, el Ministerio federal de Trabajo elaboró directivas de seguridad, recomendando a los jugadores que lleven una mascarilla “que no se desplace durante las carreras, los remates de cabeza y los duelos”. En principio, parece una medida descabellada, ya que es complicado que los futbolistas puedan aguantar de esa manera los 90 minutos de juego.

“Si las máscaras se mueven, el juego debe pararse inmediatamente”, sostiene ese proyecto, que defiende igualmente que las máscaras sean “reemplazadas cada quince minutos como máximo” ya que el esfuerzo intenso hará que pronto estén humedecidas.

Estas recomendaciones hacen que el médico de la selección de Alemania, miembro del grupo de trabajo encargado de preparar el regreso de la Bundesliga, sea escéptico: “Si los futbolistas jugaran con máscaras no creo que se aceptara”. Para el director deportivo del RB Leipzig, Markus Kroesche, en declaraciones a ‘Bild’, los jugadores podrían “quizás puedan realizar una corrida una vez con una mascarilla, pero no varias veces”, estimando que la idea no puede llevarse a la práctica.

Otra propuesta del Ministerio es que cada equipo esté aislado en cuarentena en un hotel para las nueve jornadas que quedan por jugar esta temporada, con la esperanza de poder acabar el torneo el 30 de junio. “Personalmente, vería muy difícil pasar las próximas semanas en un hotel y no poder ver a mi familia”, remarcó Danny Da Costa, defensor del Eintracht Frankfurt.

Los clubes de la Bundesliga ya habían tomado medidas para que la aprobación del regreso a las canchas no los encontrara con sus planteles faltos de forma física. Algunos de ellos, incluso, comenzaron a entrenarse hace unos días siguiendo protocolos sanitarios específicos y manteniendo la distancia social (entre un metro y medio y dos metros) entre los futbolistas, que realizan los movimientos por grupos de siete personas y sin aglomerarse.

