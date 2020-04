Tom Hanks envió una máquina de escribir a niño víctima de bullying

El actor le escribió una carta al pequeño y le explicó por qué esa máquina estaba destinada para él.

SET Puebla Noticias

Tom Hanks es conocido dentro de la industria Hollywoodense por ser una buena persona, y así lo pudo comprobar Corona De Vries, un niño australiano de 8 años de Gold Coast que ha sido víctima de bullying debido a su peculiar nombre. Derivado a esta situación, el actor le donó su máquina de escribir.

Todo comenzó cuando Hanks y su esposa, Rita Wilson, contrajeron coronavirus a principios de marzo. Cuando Corona De Vries se enteró, se preocupó tanto por el matrimonio que decidió escribirle una carta para saber de ellos.

“Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus. ¿Están bien?”, escribió Corona, que lleva el nombre en honor a la capa más externa del sol. “Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así”, narró el pequeño en la carta que envió el 6 de abril.

Para la sorpresa de Corona, el intérprete de “Forrest Gump”, no solamente le contestó la misiva, sino que le envió una máquina de escribir de la compañía L.C. Smith & Corona Typewriters Inc. Una máquina que va a la perfección con su nombre.

“¡Tu carta hizo que mi esposa y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos. Te vi en la televisión, a pesar de que ya estaba de regreso en los Estados Unidos, y completamente sano”, comenzó Hanks su carta, escrita a máquina.

El actor afirmó que se encontraban muy bien de salud, pero que las palabras de su nuevo amigo lo habían hecho sentir aún mejor. Después, explicó que el regalo no solamente era indicado para Corona por su nombre, sino que se llevó la máquina a Gold Coast, Australia, de donde es originario el niño de 8 años. Aunado a esto, le instruyó que pidiera ayuda de alguien que la supiera manejar.

“Aunque ya no estaba enfermo, recibir tu carta me hizo sentir aún mejor. Sabes, eres la única persona que he conocido que tiene el nombre de Corona, como el anillo alrededor del sol, una corona. Pensé que esta máquina de escribir sería adecuada para ti. La había llevado a la Costa Dorada y ahora está de vuelta contigo. Pregúntale a un adulto cómo funciona y úsalo para escribirme”, finalizó Hanks.

Después, con su puño y letra le agradeció de nuevo y firmó la carta. “P.D. ¡Yo soy tu amigo fiel!”, se despidió haciendo referencia a su personaje “Woody” de la saga de Toy Story.

Tras recibir su regalo, De Vries fue entrevistado por Nine Network, una televisora australiana, y explicó que el matrimonio es muy especial, ya que le hizo sentir que era famoso. “Dijo que soy un amigo para él. Les voy a escribir pronto”, agregó.

Fue el 11 de marzo que el actor y su esposa revelaron que habían contraído el virus durante su estancia en Australia, siendo de las primeras personas dentro del mundo del espectáculo en ser contagiados.

“Rita Wilson y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también[…] se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos. […] Los Hanks serán evaluados, observados y aislados durante el tiempo que lo requiera la salud y la seguridad públicas”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Después de una semana de síntomas leves y de aislamiento total en Australia, la pareja fue dada de alta.

Funte: Infobae.com