Ante la insólita escena, el profesor reconoció que nunca le había pasado algo así.

SET Puebla Noticias

La cuarentena por el coronavirus nos ha obligado a permanecer la mayor parte del tiempo en nuestras casas. Hemos tenido que adaptar nuestras vidas para hacer todo dentro de nuestros hogares, incluso trabajar o estudiar. Profesor sorprende a un alumno durmiendo en clase virtual.

En Argentina, exactamente en La Plata, se hizo viral una curiosa escena que refleja cómo las personas se van adaptando a las nuevas herramientas tecnológicas como estudiantes. Como por ejemplo Zoom, la plataforma para videoconferencia.

Un profesor de la Universidad Nacional de La Plata dictaba una clase para los alumnos de la especialidad de psicología. Uno de los alumnos era Mateo Peluso. El catedrático dispuso que los alumnos activen sus cámaras durante la clase virtual.

Sin embargo, a Mateo le venció el sueño y precisamente cuando le tocó intervenir, la cámara lo captó durmiendo profundamente. El profesor reconoció que nunca le había pasado algo así.

“Se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno”, dijo sorprendido el profesor.

