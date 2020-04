Advierten sanciones para comercios de Teziutlán que reabrieron pese a indicaciones

José David Flores

Teziutlán, Pue.- Desde hace unas semanas personal de giros mercantiles en compañía de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil comenzaron a inmovilizar a negocios no indispensables que no suspendieron el servicio y comercios que no aplicaban las medidas sanitarias.

Pese a la inmovilización de algunos comercios se tiene el registro de negocios que han roto los sellos y han reiniciado sus actividades, o negocios que habían cerrado por propia voluntad, pero han decidido reiniciar sus labores.

Por lo cual, las autoridades municipales ya externaron que volverán a realizar las inspecciones necesarias para clausurar y multar a los negocios infractores.

El presidente municipal, Carlos Peredo, agregó que existen comercios que deciden reabrir y lo sustentan mencionando que venden para llevar o acatan las medidas sanitarias.

Comentó que si los negocios que no son indispensables o no son de un giro de primera necesidad serán clausurados, serán acreedores a una multa o una sanción más fuerte.

ARP