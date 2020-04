Anuncia SMT trayectos temporales del transporte público en el Centro Histórico

Debido a la contingencia sanitaria se modifican de manera temporal los derroteros hasta el 30 de mayo.

SET Puebla Noticias

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con motivo del cierre de calles del Centro Historio de Puebla al tránsito vehicular por la contingencia sanitaria del COVID-19, la Secretaría de Movilidad y Transporte informa a los usuarios del transporte público los trayectos que tomarán las rutas de manera temporal, a fin de priorizar la movilidad de las y los poblanos.

Las rutas que circulan sobre la 12 y 14 Oriente – Poniente, ahora lo harán sobre la 18 Oriente – Poniente, mientras que las unidades que transitaban sobre la 10 y 16 de Poniente – Oriente, lo realizarán sobre la 20 Poniente – Oriente, permaneciendo cerrados los accesos a las calles 3 y 7 norte.

Mientras tanto, las unidades que circulaban sobre la 7 y 9 Norte-Sur, lo realizarán sobre la 15 y 17 Norte – Sur; en las vialidades 11 y 13 oriente – poniente sí podrá circular el transporte público.

Las rutas que modificarán su derrotero durante el cierre de calles del Centro Histórico son: 1, 5, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 37,38, 41, 44, 46, 52, 58, 65, 67, 11 A, 11 B, 11 C, 12 A, 14 A, 2000, 23 A, 26 A, 26 B, 27 A, 2 A, 30 A, 38 A, 3 A, 54 A, 64 A, 64 B, 64 C, 68 A, 68 B, 68 C, 6 A, 7 A, Aut Puebla Tlaxcala Calpulalpan, Azteca A, Azteca B, Azteca C y CSJ.

Además de las rutas Cuautinchán-Puebla, Fabricas Xonaca, Fabricas Xonaca- Ramal, Galaxia la Calera – Ignacio, Zaragoza – Las Cuartillas, La Josefina M1, M2, M21, M22, M28, M6A, M6B, M7, Malacatepec B, NGA, Puebla – San Pedro Cholula y Anexas, Remanente 1, S11, S14A, S14B, S16, S19, Sta Catarina, Tepeaca-Puebla y Tlaxcalancingo.

Dicha medida permanecerá hasta el 30 de mayo y queda a expensas de lo establecido por las autoridades sanitarias, de acuerdo a las fases de la contingencia.

ARP