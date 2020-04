5 juegos móviles online para divertirte con tus amigos sin salir de casa

Si quieres jugar con tus amigos de forma online sin necesidad de salir de casa, te mostramos opciones de apps para el celular.

Si estás aburrido y extrañas a tus amigos, una opción ideal para tenerlos cerca, podrían ser los juegos móviles.

Con este tipo de títulos, no hay necesidad de tener el smartphone más potente con el procesador más poderoso, o el celular que disponga de las más ambiciosas prestaciones. Es tan sencillo como buscar el juego, descargarlo y ¡listo!.

Call of Duty: Mobile

No podíamos dejar de lado este increíble juego que no sólo rompió récords a proporciones bíblicas desde la primera semana de su llegada, sino que también es una hermosa carta de amor para quienes han seguido de cerca las series de Call of Duty Modern Warfare y Black Ops. Además, lo más destacado es que se puede disfrutar en modo multijugador y en Battle Royale.

De verdad, es súper divertido y lo mejor es que no tiene costo alguno y eso se debe al modelo de negocio free-to-play que tendrá en todos los celulares; esto significa que las personas podrán descargar el juego de manera gratuita y sólo tendrán que pagar cuando quieran acceder a mapas, personajes o armas.

Este sistema de micropagos le resultará conocido a los jugadores de Fortnite o Apex Legends, pues es totalmente similar, así que no habrá problema alguno para acostumbrarse a él.

Además, el juego constantemente se actualiza con nuevas temporadas para ofrecer eventos, nuevos escenarios, armas y muchos detalles más que cualquier amante de los shooters podrá disfrutar y agradecer.

Photo Roulette

Más allá de las aplicaciones y plataformas para realizar videollamadas, requerimos de otras opciones para mantener la comunicación social y eso es posible con Photo Roulette, un juego móvil divertido y también «peligroso».

Esta app expone las fotografías que los usuarios tienen almacenadas en sus galerías. Es decir, Photo Roulette arrojará imágenes aleatorias de cada usuario para que los demás amigos adivinen de quién es dicha fotografía.

Ahora bien, tampoco debes preocuparte, ya que no se mostrará ni una imagen que no cuente con tu consentimiento. Al iniciar el juego con Photo Roulette, la app te mostrará un grupo de imágenes aleatorias de tu galería para que decidas si es posible que se muestren ante tus amigos o no.

Si decides que no, entonces Photo Roulette seleccionará otro grupo al que también podrías negar si consideras que hay imágenes de caracter privado. Cuando la app haya hecho una selección de imágenes que bien podrían ser mostradas al público, entonces el juego empieza.

Scrabble GO

Si ustedes son unos amantes de lo clásico y de la lingüística, entonces no dejen pasar de lado la oportunidad de jugar Scrabble GO desde su celular en compañía de sus amigos.

El objetivo es el mismo de siempre: construir palabras sobre un tablero de 15×15 casillas para ganar puntos. Este título ya está disponible para su descarga gratuita tanto en Google Play como en App Store.

Scrabble GO propone una versión del clásico juego de palabras cruzadas con el tablero oficial, las fichas de letras y los diccionarios de Scrabble. Puedes jugar partidas sencillas de uno contra uno y, después, poner a prueba tu vocabulario en uno de los diferentes modos competitivos que incluye.

Y no sólo puedes jugar contra tus contactos de Facebook o contra tus amigos y familiares, sino que también es posible ampliar tu red de oponentes de Scrabble con la nueva función Favorite, que permite mantenerte conectado fácilmente e incluye un chat con divertidos emoticonos y frases

Preguntados

Preguntados es uno de los juegos móviles más populares de la actualidad. La mecánica es muy sencilla, ya que sólo tienes que invitar a que un amigo tuyo juegue contigo en una partida que sacará a la luz toda su ignorancia.

El juego móvil consta de diversas categorías y materias que seguro tuviste que haber cursado en la primaria. Hay geografía, historia, entretenimiento, arte y muchas otras. El objetivo es responder correctamente para ganarle a tu oponente.

Incluso hay un chat interno en el que se puede conversar sobre el juego y las partidas. Se trata de una excelente y divertida forma de aprender y obtener el mayor conocimiento posible.

Mario Kart Tour

Todos los amantes de Nintendo y, específicamente, de la franquicia Mario Kart, saben a la perfección que ya necesitábamos un juego móvil de la compañía en nuestras vidas. Si bien Nintendo lanzó en un inicio el Super Mario Run, la realidad es que no resultó ser el éxito esperado debido a sus limitantes.

Ahora, con Mario Kart Tour, la compañía ha decidido reivindicarse, ofreciendo un juego móvil de carreras. Después de esperar algunos meses, finalmente se añadió la posibilidad de jugar en multijugador.

En el modo multijugador, es posible competir contra otros siete jugadores, ya sean amigos del juego, jugadores cercanos o de todo el mundo para elevar nuestro ranking según las reglas que cambian a diario en carreras estándar y carreras de oro.

Al competir con amigos u otras personas cercanas, las salas permitirán elegir la velocidad, el número de posición del objeto y más.

Fuente: UNOCERO

