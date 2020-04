Selena Gómez demanda a empresa de videojuegos por 10 mdd

Selena Gómez consideró que la aparición de su imagen en ese videojuego puede disminuir su reputación.

La cantante estadounidense Selena Gómez interpuso una demanda contra una compañía de videojuegos luego de considerar que la empresa utiliza su imagen para obtener ganancias económicas sin tener el permiso de la también actriz.

Con la demanda, Selena Gómez busca que la compañía de videojuegos le pague 10 millones de dólares por el uso de su imagen.

La imagen de Selena Gómez aparece en el videojuego Clothes Forever- Styling Game, que está inspirado en el estilo de vida de las celebridades, y en el cual los usuarios pueden comprar ropa y elegir a su artista, según refirió el portal TMZ.

La demanda de la exchica Disney asegura que las fotografías que se usan el videojuego fueron hechas para la portada de la revista Flare, y que la compañía las habría tomado sin permiso para desarrollar su producto digital.

Con años en la industria del entretenimiento y la música, Selena Gomez consideró que la aparición de su imagen en ese videojuego puede disminuir su reputación y afectar el trabajo que ha conseguido en su carrera.

Por lo anterior, la intérprete de éxitos como “Lose You to Love Me”, “Slow down”, “Kill em with kindness” o “Come & get it”, incluyó en su demanda daños, una reducción de las ganancias e intenta detener la presunta actividad ilegal del juego.

Esta acción legal va en contra de la empresa vendedora del videojuego, denominada Guangzhou Feidong Software Technology Co., y a MutantBox Interactive Limited, encargados de los derechos de autor.

Fuente: UnoTV.com

