México alcanza 6,875 casos confirmados de COVID-19 y 546 defunciones

La Secretaría de Salud informó un total de 6,875 casos confirmados de COVID-19; lo que incrementa en 578 casos más que ayer, y 546 defunciones, 60 más que el reporte del jueves.

En la conferencia de prensa de reporte diario de la epidemia, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, explicó que la Ciudad de México mantiene la tasa de incidencia más elevada de confirmados por COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Hasta el momento, la capital del país ha presentado 2,080 casos; seguida del Estado de México, con 754; y Baja California, con 536.

Apenas este jueves, la Secretaría de Salud anunció el aplazamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo en los municipios donde haya muchos contagios y el 17 de mayo para los lugares donde la transmisión esté controlada.

De acuerdo con el reporte de hoy, se tiene que al menos 501 municipios presentan al menos un contagio confirmado, que equivale al 20.4% de las 2,457 localidades en total.

A pesar que se estimaba que se esperaba que se anunciaría la Fase 3 de la epidemia de COVID-19, el informe del jueves se concentró en la situación actual, en la que ya se tienen más de 6,000 contagiados positivos, pero más de 55,000 estimados bajo el modelo centinela.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso que todavía existe la percepción entre los ciudadanos de que la pandemia no está sucediendo, porque no tienen un conocido que esté infectado, pero enfatizó que todos estamos en el riesgo de ser contagiados y que si no tienen algún factor de riesgo, es posible que pase desapercibido.

El funcionario resaltó que si se padece obesidad, diabetes o cualquier otro tipo de comorbilidad, se tienen más probabilidades de que se tenga un desenlace desafortunado, por eso insistió a la audiencia a que se quede en casa y que cumpla las medidas de mitigación, pues de lo contrario empezarán a aumentar los contagios.

“Lo que ocurrió a países europeos es que les tomó por sorpresa la epidemia y siguieron estando en el espacio público, y eso provocó el aumento de contagios”, explicó.

Denuncias por COVID-19

Ante los recientes casos de agresiones a personal de salud, López-Gatell comentó que han expresado su indignación, y que es una situación desventajosa, no solo para la persona que sufre la agresión, sino también porque puede ser un delito, por lo que pueden denunciar en el Ministerio Público más cercano a su localidad.

En el caso del youtuber con COVID-19 que salió de su confinamiento para buscar una pizza, el funcionario explicó que la ley general de salud contempla sanciones a las que es acreedor una persona que conociendo que tiene una enfermedad infecciosa, contribuye al contagio, por lo que podría existir la configuración de un delito.

