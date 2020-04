Graban a un mono volando un papalote

Varios usuarios de redes sociales siguen grabando desde sus domicilios a animales que aparecen en las calles desiertas.

SET Puebla Noticias

El confinamiento ha contribuido a que el mundo animal llene el ‘vacío’ dejado por los humanos. Ya se han registrado las visitas de chacales en las calles de Israel, de un jabalí en el mismo centro de Madrid o ballenas azules cerca de las costas francesas, etc.

Ahora nuestro pariente animal más cercano aprovecha las ciudades desiertas para dar un paseo y practicar nuevas actividades. El Servicio de Guardabosques del estado indio de Odisha ha captado a un mono volando una cometa en lo alto de un edificio.

Evolution happening fast due to lockdown????



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure???? pic.twitter.com/6W8MtpPK43