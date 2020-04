Piden a habitantes de Tehuacán no dejarse sorprender por supuestos funcionarios federales

Miriam Rodríguez

Tehuacán, Pue. – Hacen el llamado a los ciudadanos a no dejarse sorprender por personas que se hagan pasar por personal del gobierno federal, pues los medios oficiales para informar a los ciudadanos de los programas y apoyos que se estarán brindando por la contingencia sanitaria son los Servidores de la Nación y los Centros Integradores.

El delegado regional en Tehuacán del Gobierno Federal, Jesús Romero Silva, señaló que en los próximos días se estarán dando las reglas de operación de los programas anunciados por la Presidencia de la República, donde se pretende apoyar a 2 millones de beneficiarios que trabajen de manera formal e informal.

Indicó que una vez que salgan las reglas de operación se determinará si se realizará un censo o el mecanismo en el que se brinden los apoyos, sin embargo, se contempla que serán de 25 mil pesos y 6 mil pesos que corresponden a las tandas normales que maneja el gobierno desde hace un año.

El funcionario dijo que no se cuenta con grupos de chats, ni redes sociales por lo que hizo el llamado para no dejarse sorprender, pues, aunque no se han detectado casos en Tehuacán en otros lugares de la región y el país se han presentado este tipo de situaciones.

Agregó que de momento las oficinas se encuentran cerradas y una vez que se tengan las reglas de operación de los programas se definirá la logística de atención y las medidas sanitarias que se seguirán para acudir a los domicilios de los 10 municipios que comprenden la región, donde el personal acudirá plenamente identificado.

