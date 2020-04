Poblanos hacen uso de guantes ante Covid-19

Quienes hacen uso de estos aditamentos señalaron que es por indicaciones de sus patrones desde el pasado lunes.

David Portillo

Algunos poblanos han empezado a utilizar guantes de látex como medida preventiva al contagio de Covid-19, sin embargo, también hay quienes sólo portan cubrebocas como medida sanitaria.

Quienes hacen uso de estos aditamentos, señalaron que es por indicaciones de sus patrones desde el pasado lunes, pues tienen contacto directo con las personas; y otros porque hacen uso del transporte público.

No obstante, quienes no los utilizan argumentaron que pueden ser una fuente de contagio de COVID-19 si no se saben utilizar o quitar, además de sentirse incómodos con los mismos.

