Liam Payne confirma el regreso de One Direction

El ex integrante de la famosa boy band británica afirmó que con sus ex compañeros están planeando un reencuentro en conmemoración del décimo aniversario del conjunto.

Cuatro años después de que anunciaran su separación, los integrantes de One Direction se juntarían una vez más sobre el escenario. Así lo confirmó el propio Liam Payne, quien está preparando un concierto como parte de la celebración del décimo aniversario de la banda en el mes de julio.

Payne reveló que tanto él como sus ex compañeros de One Direction están en contacto para planear un reencuentro. “Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas”, afirmó el cantante en declaraciones a The Sun, que en la actualidad está promocionando su nuevo single “Midnight”.

La gran pregunta es si será como cuarteto o quinteto. Payne confirmó que mantiene una constante comunicación con Niall Horan, Louis Tomlinson, quien en estos cuatro años ha perdido trágicamente tanto a su madre como a su hermana de 18 años, y Harry Styles, pero hay un signo de interrogación sobre qué pasará con Zayn Malik, quien en 2015 anunció su retiro oficial de One Direction, en medio de una gira mundial.

Por lo que avanza el cantante, parece que esos encuentros están siendo muy productivas: “Para escuchar un montón de voces de gente y ver viejo contenido y cosas distintas que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”.

Sin embargo, el artista no reveló más al respecto sobre la noticia del regreso de One Direction. “Por el momento no sé qué es lo que se me permite decir”, no obstante, expuso su alegría por la reunión: “Más que otra cosa, ha sido algo genial estar juntos otra vez”.

Sin embargo, este regreso a los escenarios tiene como único motivo el celebrar los diez años desde que se formó la banda y, por tanto, no sería algo duradero. El grupo se juntaría para este proyecto concreto y, en teoría, cada uno continuaría después con sus carreras en solitario.

Payne también tuvo halagos para Harry Styles como para el resto de sus ex compañeros. “Es increíble y todos han tenido un gran éxito. Ha sido genial escuchar muchas de las cosas que Harry está haciendo en este momento. Lo adoro, lo veo en los charts todo el tiempo. Creo que realmente ha encontrado un sonido, lo cual es una alegría verlo”.

One Direction surgió en el reailty The X Factor (2010) del Reino Unido en forma de quinteto integrado por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Simon Cowell les pagó un contrato discográfico que luego los catapultaría a la fama mundial entre el público adolescente.

La banda vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo, pero en 2016 inició una pausa indefinida hasta ahora. Cada uno de los integrantes lanzó su carrera solista, destacándose Harry Styles del resto de sus ex compañeros.

Hace cuatro años los corazones de millones de fanáticos se partieron a la mitad cuando la banda anunciaba su separación. Ahora los seguidores de One Direction recurrieron a las redes sociales, especialmente Twitter, para pedir que el regreso de la banda sea algo oficial.

