Sin temor, poblanos continúan ejercitándose en parques

Andrea Casco

¡Sin temor alguno! Hombres y mujeres continúan acudiendo a ejercitarse al Parque Ecológico, a pesar de la contingencia sanitaria por Covid-19.

Ya sea a correr, caminar, o pasear a las mascotas, motivos sobran para acudir a este parque.

Algunos aseguran que es una necesidad hacerlo, debido a que sus mascotas no tienen espacio para realizar actividad física y de esta manera los distraen.

Mientras tanto otras personas, dicen no tener mayor problema de contagio, y no temen atraer el virus si toman sus precauciones como no hablar con otras personas de cerca ni tocar a alguien.

ARP