Capacita IMSS a personal para atención de COVID-19

La oficina de representación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social se alinea y trabaja con apego al Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia COVID-19, e instruye a su personal con el fin de salvaguardar su salud y de la población a la que asiste.

El coordinador de Prevención y Atención a la Salud, José Guillermo Islas Hernández, explicó que se han implementado diversas medidas para dar respuesta a las demandas de la contingencia, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Epidemiología, se capacita de manera intensiva al personal médico a través de lineamientos epidemiológicos, para detectar casos sospechosos y dar seguimiento a los confirmados.

Islas Hernández, detalló que la primera línea de capacitación inició con los directores médicos, jefes de enseñanza, coordinadores clínicos, médicos y enfermeras, con relación a la atención de casos sospechosos, el llenado del estudio epidemiológico y del estudio de contactos con vigilancia epidemiológica, así como la toma de muestra.

Como segunda línea, se ha capacitado a trabajadoras sociales, asistentes médicas, personal de farmacia y almacén, entre otras categorías administrativas, sobre las medidas sanitarias que se deben cumplir para su seguridad e higiene.

Las unidades capacitadas hasta el momento son: el Hospital General de Zona No. 5, Metepec; Hospital General de Zona No. 10, Necaxa; Hospital General de Zona No. 15, Tehuacán; Hospital General de Zona No. 20, “La Margarita”; Hospital General de Zona No. 23, Teziutlán; y las Unidades de Medicina Familiar No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 30, 34, 42, 55 y 57.

Por otro lado, se han distribuido guías para el uso del Equipo de Protección Personal durante la contingencia por COVID-19, donde se explican las características del material de seguridad (bata, cubrebocas de tela, cubrebocas N95, goggles, guantes no estériles y gorros) y los diversos escenarios de uso apropiado.

En las unidades médico-hospitalarias, se ha asignado un consultorio para atender exclusivamente a pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias agudas, entre ellas COVID-19.

El coordinador de Prevención y Atención a la Salud subrayó que el personal que se encuentre laborando en esas áreas ya cuentan con el equipo completo, para brindar atención ambulatoria y hospitalización a los pacientes.

El IMSS mantiene una campaña permanente de los avisos epidemiológicos, así como comunicados, videoconferencias, cursos en línea, boletines e información relevante dirigida a la población en general.

Estas medidas también se implementan en el Programa IMSS Bienestar en el interior del estado, así como en todo el régimen ordinario.

Si requiere orientación médica o de los servicios disponibles, puede llamar a los siguientes números telefónicos:

• 800 2222 668 Orientación médica

• 800 623 2323 Atención Ciudadana IMSS

