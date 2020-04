Huauchinango presenta programa “Salud a tu casa”

Ariadna Soto

Huauchinango.- El municipio de Huauchinango se convierte en el primero en el país en poner en marcha el programa “Salud a tu casa”, el cual pretende atender los sectores más vulnerables para apoyar en la prevención y tratamiento del COVID 19.

El presidente municipal, Gustavo Adolfo Vargas, dijo que tiene como objetivo brindar un servicio de salud el cual se llevará a cabo a través de brigadas de salud, en donde se atenderán a grupos vulnerables de contagio de Covid -19.

En este programa participan 20 encuestadores previamente identificados, que estarán visitando casa por casa, levantando una censo para encontrar a las personas más vulnerables y de alto riesgo como gente de la tercera edad en situación de abandono, personas con discapacidad que no puedan asistir a una consulta, embarazadas, personas con ansiedad y/o depresión, que no puedan moverse, enfermos crónicos, y no tengan el cuidado adecuado.

Durante el desarrollo del programa personal médico y psicólogos atenderán a quiénes lo requieran, a la par los encuestadores y personal médico difundirán mensajes de prevención en cada familia sobre el Covid-19, así mismo durante las 24 horas estarán disponible los números telefónicos 776 121 4770 o 776 105 2022 para consultas.

ARP