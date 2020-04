Coronavirus en México: suman 194 muertos y 3,441 casos confirmados

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó este miércoles una estimación de casos totales: serían 26,519 en todo el país, es decir, ocho veces más de los que se han confirmado.

En México el número de casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 3,441 pacientes confirmados, reportó la Secretaría de Salud (SSa). La cifra de víctimas fatales aumentó a 194.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acompañado por el director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, el doctor Jorge Trejo Gómora, informó que existen 10,105 casos sospechosos, 17,950 negativos, y un total de 31,496 personas estudiadas.

En el panorama internacional, existe un total de 1,436,198 casos confirmados a nivel mundial. De ese total, el 68%, o 973,441 casos, fue confirmado en los últimos 14 días. Es una cifra que va en descenso: el martes era de 71% y el lunes de 74%. La tasa de letalidad global aumentó a 6%.

Europa empezó a disminuir su contribución a la carga mundial de nuevos casos, mientras que la carga de América comenzó a subir. El porcentaje de distribución de casos en las últimas 24 horas en Europa es de 39,442 o 47.6%, mientras que en América es de 37,294 o 45%.

El subsecretario aseguró que, aunque no hay una fecha exacta, “estamos próximos a entrara a la fase tres” de la epidemia. Declaró que en los siguientes 15 días el país llegará a un punto donde se resolverá que la transmisión es lo suficientemente dispersa como para ser considerada fase tres, además de que habrán ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico. “No adelantemos vísperas. Cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma”.

Las zonas metropolitanas continúan siendo los principales puntos de infección: la zona metropolitana del valle de México, la Ciudad de México, y la zona conurbada en el Estado de México es donde se encuentra la mayor carga de enfermedad en el país. López-Gatell aseguró que la gráfica con el mapa del país y el panorama nacional comenzará a cambiar de color: de verde a amarillo a rojo, cuando significará que hay una transmisión más activa.

Sin embargo, aclaró que aunque se pinte en conjunto todo el estado de cierto color, no significa que en todo el estado exista una gran intensidad de transmisión. En Jalisco sólo es la zona metropolitana de Guadalajara. Lo mismo ocurre con Monterrey en Nuevo León.

López-Gatell también afirmó que semanalmente se harán las estimaciones de casos confirmados porque se requieren las cifras de infecciones respiratorias agudas en las 26 mil unidades de salud en el país. Es así como se hace la estimación de lo que representarían los casos confirmados. Esta semana el factor es de 8.2, por lo cual si se multiplica el número de casos confirmados por el factor se obtendrá la cantidad de casos estimados.

En la conferencia de prensa vespertina de hoy se confirmó la muerte de dos mujeres embarazadas por COVID-19, las primeras de su tipo en el país. Ambas padecían de obesidad mórbida, mientras que una tenía hipertensión arterial y otra diabetes gestacional. “Hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas y considerarlas personas susceptibles”, afirmó, antes de desear que “descansen en paz. Es muy lamentable”.

La tasa de incidencia del número de personas con enfermedad considera a la población que existe en cada entidad federativa. Las diferencias de la incidencia comparan en condiciones iguales a estados que tienen tamaños de población diferentes. La tasa de incidencia por 100 mil habitantes en el país es de 2.69.

Por ejemplo, la Ciudad de México y Quintana Roo tienen poblaciones diferentes y por lo tanto diferencias grandes en el número de casos, pero la diferencia de incidencia no es significativa: 10.08 contra 9.23, respectivamente. Baja California Sur es el tercer estado con la tasa más alta con 8.45.

En la distribución por edad de los casos confirmados, López-Gatell anunció que se hará una adaptación a las gráficas y comenzarán a “desglosar o desagregar” a las personas mayores de 65 años. El objetivo del cambio es para que exista más claridad sobre “la diferencia del riesgo que existe de desenlaces fatales” entre la población mayor.

La distribución de casos confirmados ambulatorios se concentra en los grupos de edad de 30 a 34 y 35 a 39 años. Sin embargo, la cantidad de hospitalizaciones aumenta con la edad de los grupos, confirmando que la edad es un factor de riesgo. El 70% de casos es hospitalizado y 30% se mantiene ambulatorio.

A partir de este jueves, el gobierno federal comenzará a distribuir poco más de medio millón de pruebas para detectar contagios de coronavirus en el país. De acuerdo con la información publicada por el diario Reforma, 300,000 serán distribuidas a partir de hoy y 260,000 serán repartidas en una segunda etapa.

Sobre la vigilancia centinela, el subsecretario afirmó que “es un método científicamente probado, de vigilancia eficiente. El sistema se ha perfeccionado para reconocer cómo se comporta la epidemia de coronavirus en el país”, además de compararla con realizar una encuesta.

De acuerdo al subsecretario, la ciencia de la epidemiología está convencida que no todo puede ser observado. “Es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe y que lo que no se ve no existe”, afirmó. Explicó que en un país con 300 mil casos confirmados si se aplica un factor de corrección en realidad “tendría 3 millones de casos”.

Reiteró la recomendación que se ha anunciado desde el principio de la Jornada de Sana Distancia y el aislamiento social: por razones de salud pública y para evitar contagios, la Secretaría de Salud recomienda que si la persona es joven, sin embarazo, y sin enfermedades crónicas, se quede en casa. Ocho de cada diez casos se recuperarán en un lapso de 10 a 14 días, aseguró, diciendo que no habrán secuelas y se quedarán inmunes a la enfermedad.

“Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más, esa es la interpretación”, explicó. “Las personas que pueden ser directamente observadas son 3 mil y tantas, pero cada una de ellas representa a otros 12”. Además, reconoció que, “de lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande”.

