Recomienda IMSS una dieta saludable para fortalecer sistema inmunológico

Aconsejable incluir en la dieta diaria frutas y verduras de color amarillo, naranja y rojo, conocidos como carotenoides.

SET Puebla Noticias

El sistema inmunológico es parte fundamental del organismo humano, por eso es muy importante protegerlo mediante un cambio de hábitos alimenticios, para fortalecer las defensas ante cualquier emergencia sanitaria, afirmó la nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Diana Couto Roldán.

La salud del individuo depende y está ligada íntimamente con su sistema inmunológico, explicó. Contrario a ello es la obesidad y el sobrepeso, ya que generan una inflamación crónica de bajo grado, alertando diariamente al sistema inmunológico y a su vez agentes oxidantes que pueden terminar en hipertensión y diabetes mellitus tipo 2.

Couto Roldán puntualizó que la primera línea de defensa son las mucosas, y en la esfera intestinal el conjunto de microorganismos llamados microbiota. Para mantener la integridad de las mucosas se deben incluir en la dieta productos que sean fuente de vitaminas y minerales.

La forma de lograr que la inflamación abdominal crónica de bajo grado disminuya, es a través de la alimentación balanceada; consumiendo productos accesibles para todos, como verduras, frutas antioxidantes y especias.

El consumo de papaya, sandía, guayaba, así como tomate, pimiento morrón y apio, ayuda a fortalecer las defensas y ayudará a neutralizar los oxidantes malignos, recalcó. Los antioxidantes se encuentran en las frutas y verduras conocidas como carotenoides; éstas se identifican por su pigmentación de color amarillo, naranja y rojo.

En cuanto a la vitamina C, la nutrióloga indicó que es hidrosoluble, esto significa que se desecha a través de los líquidos y no se retiene en el organismo, por ello no es recomendable tomarla en exceso. La ingesta diaria sugerida es de 80 miligramos con una absorción del 70 a 90 por ciento; la combinación para ser retenida en el organismo es la de vitamina C con Zinc, por ello es importante buscar suplementos con estos dos componentes.

La experta en nutrición enfatizó en que se deben evitar productos con alto contenido de colorantes, edulcorantes y conservadores, así como embutidos, ya que éstos debilitan y tienen una repercusión directa en la microbiota, la piel, sistema nervioso central y sistema inmunológico.

En el IMSS se han realizado investigaciones con niños y adolescentes sobre los hábitos alimenticios; en ellos se observó que quienes consumen menos alimentos industrializados y más productos frescos, tienen un organismo en mejor estado que el grupo opuesto.

Couto Roldán invitó a la población a realizar deporte, llevar una dieta balanceada y asistir con un nutriólogo para ser asesorados.

ARP