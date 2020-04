El Mercado La Acocota: Todo vacío, pero venden de todo

SET Puebla Noticias

Nos piden que cerremos los locales, que nos vayamos a nuestras casas, pero, ¿cómo? Haber díganme!, si no vendemos no comemos, me reclama doña Julia, una de la vendedoras de verduras en el mercado La Acocota en Puebla capital.

Camino unos metros y me encuentro “Semitas Beto” así dice su anuncio, las mejores cemitas del mercado, que es atendido por cuatro empleadas, “mmmm, no señor, ya no es como antes, ahora nos conformamos con sacar para comprar insumos” y un pasillo después están cemitas La Poblana, ¡llenas de sillas vacías…ni un alma!

En su mayoría los pocos compradores qué hay son hombres y dos de ellos esperan sus cortes en la carnicería “Marisol” mientras su dueño pregunta, ¿De res o de puerco?

El mejor mole Poblano del mercado la Acocota, lo hacen en la cocina económica “La Tlaxcalteca” que cerró su negocio hace más de diez días y junto están otras cocinas como de 20 mesas y sólo una persona comía, mientras sus dueños de brazos cruzados esperan para servir el segundo tiempo.

En otro pasillo al menos 20 envases vitrolero, con aguas de sabores y bellos colores, esperan la llegada de los clientes, enfrente debajo de una cruz enorme, cuelga un Cristo negro como mudo testigo del vendedor de pan de cemitas, tortas y bolillos, quien reza por que los clientes aparezcan.

En una esquina del mercado, sentadas en sillitas de madera de unos 30 centímetros de alto, cinco “Marías” como se les conoce ofrecen sus tortillas, cinco por veinte pesos, “antes vendíamos cada una unas 200 a 300 tortillas diarias, hoy las vendemos entre las cinco” mientras gritan para ofrecer sus servicios.

Ya para salir del mercado, en una de las escaleras entre guacales y negocios cerrados, dos niños pierden el tiempo jugando ajedrez.

ARP