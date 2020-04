El amor en tiempos de COVID-19

Andrea Casco

Siempre se dice que el amor de lejos es de pe…nsarse mucho, pero en tiempos como los que vivimos actualmente ante la pandemia de COVID-19 más vale tomar algunas precauciones.

Aunque la medida tomada por la Secretaría de Salud de sana distancia contempla permanecer al menos 1.5 metros de distancia, los enamorados no hacen caso.

Afortunadamente no todos piensan de la misma mañera y sí hay quienes incluso procuran no verse.

No estamos diciendo que no vea al novio, novia, esposa o esposo. Porque estas medidas no son impedimento.

A través de redes sociales se dió a conocer que un enamoradizo echo a volar la imaginación y ocupo una burbuja de aire para ir a visitar a su enamorada, más romántico que Romeo.

Así que más va le que eche a volar la imaginación, se cuide y nos cuide a todos .

ARP