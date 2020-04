UEFA suspende la Champions League hasta nuevo aviso

El organismo que regula el fútbol europeo comunicó que pospone sus dos torneos continentales y los partidos de selecciones nacionales programados para junio.

Con la pandemia mundial de coronavirus más vigente que nunca, la UEFA ha decidido suspender todos los partidos de la Champions League y del resto de sus competiciones “hasta nuevo aviso”. La entidad que regula el fútbol europeo ha considerado no estipular más fechas potenciales de reinicio ante el avance del brote de COVID-19 en el continente.

Tras una nueva reunión entre los directivos del organismo y los representantes de las 55 federaciones europeas que lo conforman, se eligió que la ‘Champions’ y la Europa League, junto con los partidos de selecciones nacionales programados para junio, fueron pospuestos sin un lapso tentativo de tiempo.

Esto incluye también los repechajes para la Eurocopa, el máximo certamen de combinados nacionales, que iba jugarse este año y fue reprogramado para 2021. Las finales de los dos torneos de clubes, previstas en principio para mayo y que a raíz de esta crisis se aplazaron hasta fines de junio, también quedaron pospuestas de manera indefinida.

Mientras la mayoría de las ligas en Europa esperan completar sus calendarios una vez que se levanten las restricciones, Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, deslizó la semana pasada la posibilidad de que la temporada queda en la nada si la actividad no se retoma para fines de junio.

El anuncio muestra que la entidad mantiene como prioridad la reanudación de las competencias locales de cada país. Una vez que se resuelva el destino de cada torneo nacional, quedaría determinar cuándo y cómo acabar las competiciones europeas iniciadas esta campaña. No se descarta que se haga durante el período de verano, como por ejemplo en pleno mes de agosto.

