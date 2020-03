Plácido Domingo es dado de alta después de dar positivo a Coronavirus

Plácido Domingo fue dado de alta en Acapulco tras dar positivo en las pruebas de Coronavirus.

SET Puebla Noticias

Plácido Domingo dio positivo en la prueba para coronavirus, como fue confirmado el pasado 22 de marzo tras lo cual se mantuvo internado en un hospital de Acapulco, donde ha sido dado de alta este 29 del mismo mes.

La noticia sobre su contagio de coronavirus, se dio a conocer en la página oficial de Facebook de Plácido Domingo, donde superó los 5 mil likes debido a las acusaciones en su contra por acoso sexual.

“Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo”.

Una semana después de su diagnóstico, el hijo de Plácido Domingo anunció en sus redes sociales que su padre había sido dado de alta del hospital en Acapulco donde había recibido tratamiento.

“Con todo mi corazón quiero agradecer a todos quienes han sido vigilantes de la salud de mi padre. Ayer (domingo) fue a casa para continuar con su recuperación de Covid-19”.

Plácido Domingo llega a México con coronavirus

Plácido Domingo arribó a México desde España el pasado 13 de marzo, y según fuentes cercanas al tenor de 79 años de edad, comenzó a presentar síntomas dos días después, el 15 del mismo mes.

Después de dar positivo a las pruebas de Coronavirus, Plácido Domingo fue internado en el hospital Del Prado de Acapulco, donde estuvo recibiendo tratamiento hasta este domingo.

Plácido Domingo de 79 años de edad, habría dejado España en medio de la pandemia de coronavirus y tras la cancelación de todos sus conciertos en el mencionado país debido a las acusaciones de acoso sexual en contra del intérprete.

Fuente: Laverdadnoticias.com

