Juventus contempla vender a Cristiano Ronaldo

Esto debido a la fuerte crisis económica que viven los clubes italianos por el coronavirus.

Cristiano Ronaldo tiene cada vez más difícil su continuidad en la Juventus, equipo que estudia tres opciones sobre el futuro del portugués y una de ellas es venderlo.

La crisis que ha creado el coronavirus afecta al conjunto de Turín, tanto así que los futbolistas ya aceptaron bajarse el sueldo y con eso club se ahorrará 90 millones de euros.

Sin embargo, según el medio italiano ‘Il Messaggero ‘, eso no será suficiente y la Juve está diseñando un plan para no perder al crack luso, aunque no lo descartan debido a su elevado salario.

Las soluciones que plantean son las siguientes: venta al extranjero por más de 70 millones de euros o quedarse en Turín sin renovar o, una última, renovando tan sólo un año más reduciendo el salario.

La claro es que ‘CR7’, que este año suma 29 tantos en las diferentes competiciones que ha disputado, no tiene nada claro su futuro en Italia.

