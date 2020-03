Implementan las campañas “Consume local” y “Remando juntos” en Izúcar

Izucar de Matamoros, Pue.- Después que el Gobierno del Estado informara sobre los 4 casos confirmados de Coronavirus en el municipio, el ayuntamiento reiteró las medidas a cumplir como prevención e indicó dos campañas a implementar la primera ‘Consume Local’ y la segunda “Remando Juntos”.

‘Consume local’, tiene como fin incentivar a los habitantes a que no dejen de comprar a los comerciantes del municipio, así como a los prestadores de servicio, esto siempre y cuando respetando las medidas de higiene y prevención ya establecidas.

El munícipe, Benjamín Hernández Lima, expresó que como habitante del municipio y vecino le consta el buen servicio y surtido en productos con que cuentan las tienditas de las colonias y comunidades, por lo que acudir a ellas sigue impulsando la economía en la región y permite sumarse a no acudir a lugares que suelen aglomerarse, “no nos toca efectuar un toque de queda, día con día cambian las cosas, si nosotros no acatamos la disposición de quedarnos en casa, es que no nos queremos, debemos atender a la invitación de quedarnos en casa, para no pasar a acciones mayores”.

‘Remando Juntos’, tiene como fin invitar a los ciudadanos a tomar la iniciativa de lavar y desinfectar sus negocios y banquetas, tal como lo ha podido hacer la autoridad lavando con agua y jabón los lugares públicos, incluso pueden sumarse los vecinos de todo el municipio replicando dicha acción al frente de sus casas.

Sumado a lo anterior el resto de las acciones implementadas, consisten en efectuar operativos de vigilancia con el fin de confirmar que las medidas preventivas sean acatadas en el transporte público y con el público en general.

Se mantienen las acciones sanitarias en los mercados Miguel Cástulo Alatriste, Revolución y Anexos, así como en el Rastro, Hospital General, CESSA, los lugares públicos y calles del primer cuadro de la ciudad.

Una acción más fue la capacitación de 24 personas responsables de Casa de Salud sobre las medidas de prevención ante COVID-19, también se instalaron 2 módulos de salud que tienen como objetivo informar sobre COVID 19, su prevención y contagio, ubicados en el Mercado Revolución y en la Plaza del Arte.

