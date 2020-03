Hijo de Rocío Dúrcal está grave y hospitalizado por Covid-19

Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, confirmó a través de sus redes sociales que su hermano Antonio Morales, está hospitalizado en España con coronavirus.

Shaila Dúrcal, hija de Rocío Dúrcal, confirmó a través de sus redes sociales que su hermano Antonio Morales, de 45 años, está hospitalizado en España tras haber sufrido el contagio del coronavirus.

Con una imagen de la carta de la hija de Antonio, la cantante expresó su pesar por la noticia.

“Mi sobrina Abril trabajando con su profe de “writing” ha escrito esto y nos ha partido el alma a todos, sobre todo a su padre…. dice así: “Dear, Doktors, plis find a sholushin for the Corona Virus… first I won’t my dad out of the hospirol…” traducción: ‘Queridos Doctores, por favor encuentren una solución para el Corona Virus, primero quiero a mi padre fuera del hospital!’ ¡Mi enana… te están escuchando todos los doctores! ¡Vamos Bro! ¡Ánimo! ¡Te quieroooooo ️Forever!”.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de su estado, aunque el panorama no es nada alentador. Y es que apenas hace unas semanas el mismo hermano de Shaila reveló que recién acababa de salir de una operación de corazón y que su salud no se encontraba en las mejores condiciones, incluso en aquel momento tomó la decisión de no asistir a la misa que desde hace 14 años se viene realizando para recordar el fallecimiento de su madre Rocío Dúrcal por recomendaciones de su doctor.

Antonio es uno de los tres hijos de la intérprete de La gata bajo la lluvia, Carmen Morales de 49 años es la mayor y Shaila la menor con 40 años de edad.

