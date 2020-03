EU usará cloroquina e hidroxicloroquina en casos muy graves de Coronavirus

La FDA autorizó el uso de medicamentos contra malaria y lupus sólo en casos extremos de COVID-19; ceguera, uno de los efectos secundarios.

SET Puebla Noticias

Con casi 150 mil casos —que representan el 20% mundial de los contagios—y alrededor de dos mil 500 muertes, la Administración Federal de Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de cloroquina, hidroxicloroquina y fosfato de cloroquina en pacientes con Coronavirus. Pero sólo en casos muy graves.

Y es que los medicamentos se usan, generalmente para el tratamiento de la malaria, el lupus y la artritis reumatoide severa. No obstante, a pesar de la crisis de COVID-19, la FDA no había autorizado su uso antes porque, además de que no hay pruebas clínicas, tiene muchas reacciones adversas. Pueden causar ceguera y hasta la muerte.

Las reacciones secundarias son muy fuertes: si se les pasa la mano en términos de tiempo de tratamiento o la dosis puede causar hasta ceguera e incluso la muerte. Se están utilizando en casos ya muy extremos (de COVID-19) donde serían la única salida. Donde el riesgo se justifica y valdría la pena”, explicó el reportero Ariel Moutsatsos durante el programa Atando Cabos, con Denise Maerker.

Por ello, la FDA hizo hincapié en que el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con Coronavirus será a juicio y reserva de los médicos.

Es importante destacar que este medicamento no previene el COVID-19 y sólo se puede administrar bajo la prescripción de un médico.

Fuente: Radioformula.com.mx

ARP