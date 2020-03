Confirman los próximos juegos de PS5 y Xbox Series X

Microsoft con Xbox Series X y Sony con PS5 dieron a conocer sus próximos lanzamientos, además que ambas consolas tendrá retrocompatibilidad.

SET Puebla Noticias

Sony y Microsoft dieron a conocer que sus consolas estan próximos a salir al mercado a pesar de la crisis que se vive por el COVID-19. Lo que sigue siendo un misterio, es si los juegos pensados para estas nuevas generaciones estarán listos a tiempo, pues ambas empresas también han dicho que los estudios si podrían ver retrasos en los lanzamientos por toda esta crisis.

Mientras que en otras noticias agradables, se ha dado a conocer que los juegos de Xbox Series X será retrocompatible con los juegos de todas las generaciones de Xbox, mientras que la PS5 hará lo propio con la mayoría de los juegos de PS4, puesto que no será dinero perdido los juegos que has comprado de tu antigua consola.

Los nuevos juegos de PS5 Y Xbox Series X

Se ha dado a conocer una lista de los juegos confirmados para Xbox Series X y PS5, luego de los juegos que ya están confirmados para ambas consolas , y que aparentemente llegarán en un momento de 2020 y 2021, son los siguientes: entre ellos se encuentra Outriders (Desarrollador: People Can Fly), mencionado juego también será lanzado para PS4 y Xbox One, El Señor de los Anillos: Gollum (Daedalic Entertainment), Rainbow Six: Siege (Ubisoft), Rainbow Six: Quarantine (Ubisoft), Watch Dogs: Legion (Ubisoft).

Asimismo se dio a conocer que habrá versión para PS4 y Xbox One entre estos juegos se encuentran Gods and Monsters (Ubisoft), Gothic Remake (THQ Nordic), Anna’s Song (Dreampainters Software), Cyberpunk 2077 (CD Project RED) habrá versión para PS4 y Xbox One.

Con respecto a los juegos exclusivos para Xbox Series X sobre sus próximos lanzamientos se encuentra: Everwild (Rare), Forza Motorsport 2020 (Turn 10 Studios), Gears 5 (The Coalition). A pesar que el juego ya se lanzó en 2019 para Xbox One, pero tendrá una versión para la próxima generación, Halo Infinite (343 Industries).

Asimismo se ha anunciado que los creadores de las dos primeras entregas de Godo f War, de Metal Gear Solid 2 y 3 y del aclamado Shadow of the Colossus Remake han mencionado que trabajan ya en su primera exclusiva para PS5, pero no se ha anunciado el título ni de qué tratará dicho título.

Fuente: LaVerdadNoticias.com