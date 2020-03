Coronavirus en México: suman 848 casos y 16 defunciones por COVID-19

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, llamó a quedarse en casa para evitar un crecimiento exponencial de contagios del virus.

En México los casos confirmados con COVID-19 siguen creciendo. Este sábado, la Secretaría de Salud (SSa) confirmó que aumentaron los casos a 848 de personas con coronavirus y ahora suman 16 decesos.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que hay 2,623 pacientes sospechosos y 4,341 casos fueron negativos. Además, actualmente hay 27 estados de la República Mexicana con al menos un caso positivo de coronavirus, 4 con más 50 y sólo uno con más de 101 casos.

El 57 % son masculinos y 43% son femeninos. Del total de casos, 88 % son ambulatorios y el 12 % han tenido que ser hospitalizados. De estos últimos, el 67 % están estables, 28% tienen la calidad de graves y el 5% están entubados.

En el panorama del mundo, Alomía mencionó que hay un total de 571,678 casos confirmados. De estos, 429,950, o sea el 75% han sido confirmados en los últimos 14 días. Además, la tasa de letalidad es del 4.6 por ciento.

Al principio de la conferencia, llevada a cabo en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a quedarse en casa para evitar un crecimiento exponencial de contagios del virus.

El funcionario reiteró que todas estas medidas que ha recomendado la SSa están basadas en pruebas científicas. Por ello, pidió a la población que hoy más que nunca sigan con estas medidas, en especial el aislamiento en casa.

“Decimos directamente a la sociedad: quédate en casa. Es la única manera de reducir la transmisión de este virus”.

Señaló que México tiene una última oportunidad para poder controlar el crecimiento acelerado exponencial de los casos positivos. Además, comparó la situación con otros países y aseguró que el país aún no está en esta situación.

Sin embargo, apuntó que en las desde las primeras semanas de marzo ha aumentado la velocidad de transmisión del virus. Por eso, reiteró que su llamado a la población para que sigan con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “Es una obligación de todos y todas para reducir la velocidad de transmisión de este virus”, indicó.

López-Gatell recordó en el territorio nacional aún no hay más de mil caso confirmados con la enfermedad. “Todavía tenemos las oportunidad de frenar este virus”, añadió.

Apuntó que no es posible evitar la pandemia, pero sí se puede frenar el avance del COVID-19 antes de que se saturen los hospitales y ya no se pueda atender a los pacientes. “Ya está estipulado. No evitará que sigan aumentando los casos y va haber muertes. Es retardar la transmisión de contagios”, reiteró.

El subsecretario aclaró que ya hay una fecha estimada para el aislamiento social y señaló que es de un mes. “Se busca que los hospitales tengan las suficientes camas para atender a los pacientes con coronavirus”, puntualizó.

En la conferencia, la SSa también se pronunció sobre el caso positivo de Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, y de la salud de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Esto porque ambos tuvieron contacto hace 10 días en una conferencia de prensa.

López-Gatell señaló que el jefe de Estado no se hará la prueba del coronavirus a pesar de haber tenido contacto Fayad. Apuntó que, a menos de que presente síntomas de la enfermedad, será sometido a exámenes siguiendo el protocolo de la SSa.

