Acatlán urge tomar medidas precautorias ante llegada de paisanos

Carlos Fabián

Acatlán de Osorio Pue. – Ante la llegada de paisanos a la región de Acatlán que cada Semana Santa hacen su arribo a este municipio el ayuntamiento pide tomar las medidas precautorias puesto que durante estos días han llegado decenas de connacionales, y se espera que en las próximas semanas la cifra aumente.

Entre los consejos que se piden son: permanecer en autoconfinamiento voluntario, no salir durante 14 días de sus hogares, no asistir a eventos masivos ni a mercados además de no recibir visitas, aplicar la sana distancia de 1.5 metros, no dar abrazo, ni besos, ni darse la mano, en caso de detectar algún problema de contagio dar aviso inmediatamente algún sector Salud.

No solamente en Acatlán llegan estos paisanos sino a los municipios cercanos como: San Pablo, San Pedro Yeloixtlahuaca, Xayacatlán de Bravo, San Jerónimo, Petlalcingo, por ello es necesario extremas medidas de higiene.

ARP