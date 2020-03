Tenango de las Flores inicia campaña de separación de residuos

Meyda Romero

Huauchinango, Pue.- Debido que el ayuntamiento de Huauchinango no restablece la recolección de residuos, la presidencia auxiliar de Tenango de las Flores, a través de su página oficial, informa a toda la comunidad que por problemas de la cabecera municipal, el camión de la basura no estará pasando por las calles por lo que pide de la manera más atenta no saquen la basura a las calles.

También los exhorta a reciclar y separar su basura para generar menos residuos y mantener limpia la junta auxiliar.

Para crear conciencia y saber dónde van a colocar cada residuo, el presidente auxiliar, Rene Eslava Maldonado, clasifica los residuos por colores: Plásticos y latas en un contenedor amarillo, para los papeles y cartones colocarlos en un recipiente azul, mientras que el vidrio en un contenedor verde, para materiales peligrosos van uno de color rojo, los residuos orgánicos en un contenedor anaranjado y el de color gris se coloca todo los demás residuos.

Con esta campaña de separación de residuos se minimiza la basura y con ello evitar las montoneras se basura y reducir focos de infección.

