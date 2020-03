Multan a un hombre por sacar a pasear a una cabra durante el confinamiento en España

La Policía catalana advirtió que “ni canarios, ni cerdos vietnamitas”, ni animales como una cabra “son excusa para salir a la calle”.

SET Puebla Noticias

Un hombre que sacó a pasear a una cabra pequeña durante el confinamiento ha recibido una multa por quebrantar el periodo de cuarentena en el municipio de Palafrugell (España). La fotografía del ciudadano fue publicada este jueves en la cuenta de Twitter del los Mossos d’Escuadra.

La Policía regional catalana advirtió que “ni canarios, ni cerdos vietnamitas”, ni animales como una cabra “son excusa para salir a la calle y romper el confinamiento”. Asimismo pidió “por favor” a los habitantes que se queden en casa con el fin de frenar los contagios del covid-19.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa