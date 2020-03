El Comité Olímpico Internacional pospone los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021

Shinzo Abe informó del acuerdo con el Comité Olímpico Internacional de celebrar Juegos Olímpicos en el verano de 2021.

SET Puebla Noticias

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno de Japón acordaron hoy aplazar alrededor de un año los próximos Juegos Olímpicos, ante el impacto generado en la preparación de los atletas por la pandemia de coronavirus.

Así lo decidieron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica que mantuvieron hoy, en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.