Una floristería regala todas sus flores a gente que pasa la cuarentena sola

Una floristería de Lanzarote ha decidido regalar todas sus flores antes de que se marchiten por la pandemia.

Mari Luz no podía creer lo que estaba viendo cuando abrió la puerta de su casa en Playa Honda (Lanzarote) y encontró un frondoso ramo de flores con una dedicatoria personal. Lourdes, la florista de su barrio, decidió regalarle el ramo de flores a Mari Luz cuando la pandemia le obligó a cerrar su negocio. No solo a ella, sino a otras personas mayores que viven solas en Lanzarote. “Me dejó un ramo de flores empaquetado en la puerta, no quiso que le pagara nada. Ante todo lo que está pasando en el mundo, recibir un ramo de flores en esta época me emociona”, explica Mari Luz.

“Gracias, gracias, gracias y mil veces gracias a la gente que no tiene nada y da lo poco que tiene para alegrarnos un poco la vida. Esto es lo más que te puede pasar. Ni joyas ni nada de nada. Un ramo de flores que te alegre todo este encierro”, cuenta emocionada Mari Luz. “Gracias a la gente como Lourdes que te alegra la vida, a los sanitarios, a vosotros (los periodistas), que estáis ahí veinticuatro horas sobre veinticuatro”, añade. “La gente del supermercado con esa sonrisa, el cartero, el chico que trae el agua, toda la gente que se acerca nos hace más felices estos días, para todos ellos gracias de verdad”, dice Mari Luz.

Loudes es la propietaria de la floristería de Playa Honda. Tras el decreto que prohíble la circulación por las calles, Lourdes decidió regalar todas sus flores antes de dejarlas marchitar en la floristería, incluída Mari Luz. “He regalado a clientas, a gente que vi por la calle, a gente mayor que sé que está sola en las casas, a mi familia, amistades. Cargué todo el furgón y a repartir“, explica la propietaria de la floristería. “A Mari Luz le regalé ese ramo porque es una señora encantadora, la extraño cada día porque siempre pasaba por la floristería con una sonrisa”, explica Lourdes visiblemente emocionada. Y es que esta pandemia está sacando también lo mejor de cada uno de nosotros.

Fuente: SER Canarias

