La Tribu Verde debe pausar su accionar en el CUTT

Cholula, Puebla, a 19 de marzo de 2020.- Como medida preventiva, los Aztecas de la UDLAP deben hacer una pausa en su participación dentro del CUTT (Campeonato Universitario Telmex Telcel), tal y como todos los equipos lo harán; no sin antes haber librado las últimas jornadas del voleibol de sala y fútbol soccer para ratificar sus lideratos generales, tras ganar en los diez partidos ejecutados el fin de semana.

Antes de haberse detenido las ligas universitarias del país ante la contingencia que se vive, la Tribu Verde consiguió dos importantes victorias en el ámbito del balompié. Primero en la rama varonil, que con un doblete de anotaciones por parte de Julián García se llevó la victoria frente el ITESO por marcador de 2 a 1. Las féminas también hicieron lo propio ante La Salle, gracias a los dos goles de Daniela Ortega, para imponerse 2 a 0.

La acción anterior ratificó a la Ola Verde en la primera posición general con 30 puntos, siendo el único equipo invicto del certamen con diez triunfos al hilo. Eso “es una gran satisfacción, obviamente nos causó mucha sorpresa toda esta situación que está pasando. Espero que tengamos una respuesta con relación a esto que sea favorable, pienso que por haber quedado primero en la tabla general eso nos pueda dar el título”, comentó el director técnico Azteca Albeni Sabino Pinheiro.

Quienes igualmente se colgaron el título de invictos, fueron los Aztecas de voleibol en la serie final del CUTT. Ellas derrotaron fácilmente a la Anáhuac Querétaro por 3 sets a 0, tuvieron titubeos contra el ITESM Monterrey pero acabaron venciéndolas por 3 a 1, volvieron a tener un juego a modo contra el CEU por 3 a 0 y disputaron un gran partido frente a la Anáhuac Xalapa, definiendo el marcador en 3 a 2. Ellos se impusieron a los Borregos CEM por 3 sets 0, al igual que con la UP México y la Anáhuac Querétaro; sin embargo, tropezaron una ocasión contra la UANL, pero terminaron definiendo las cosas a su favor por 3 a 1.

Así, la Tribu Verde se enalteció con la posición de honor del torneo con marca de 21-1 en la rama femenil y 19-3 en el aspecto varonil. “Las mujeres siempre se mantuvieron en la primera posición, lo que denota una gran constancia; los hombres estuvieron entre las tres primeras y en dos series anteriores no se perdió más, eso nos llena de satisfacción. Tenemos que esperar cuál será la resolución, hasta ahora no hay nada decidido; por otro lado estamos tranquilos, aunque nos va a afectar este tiempo que los atletas no estarán en la escuela, pero será igual para todos”, expresó el entrenador de la UDLAP Alfredo Chicoy.

No obstante, las noticias, los representativos de la Universidad de las Américas Puebla deberán aguardar a la resolución definitiva que se tenga en el Campeonato Universitario Telmex Telcel. Pues ahora se tiene confirmado la suspensión temporal del Final Six de voleibol, programado del 31 de marzo al 3 de abril; así como los cuartos de final del balompié para el siguiente viernes o sábado, por consiguiente, el Final Four del 1 al 3 de abril.

