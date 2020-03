¿Sabes cuánto tiempo el covid-19 puede sobrevivir en tu teclado? Toma esto en cuenta

El teclado de tu computadora es una de las cosas fundamentales que muchas personas usan para poder trabajar. Sin embargo, ¿sabes cuánto tiempo sobrevive el virus covid-19 en dicha plataforma?

¿Has llevado tu teclado a casa para el teletrabajo? Desinféctalo antes. Diversos países están haciendo frente a la expansión del virus conocido como el covid-19, algunos de ellos han impuesto la cuarentena obligatoria, cierre de fronteras, evitar el tránsito, etc. Sin embargo, éso no basta. Las personas también deberán tomar conciencia de mantener limpias no solo sus manos, sino sus utensilios de trabajos.

Uno de los principales dispositivos para poder mantenernos comunicados es la computadora. A través de ella se pueden realizar miles de transacciones, escribir documentos, ingresar a internet, conectar nuestras apps, etc. ¿Sabes que en tu teclado también puede estar el coronavirus?

Si una persona con covid-19 estornudó sobre tu teclado, existe un determinado tiempo para que otra persona, que use el mismo dispositivo, contraiga el virus con solo tocar la plataforma.

La mayoría de los teclados de las PC están hechas de plástico, siendo la principal fuente de contaminación no solo de virus, sino también de bacterias.

En el caso del coronavirus, este puede permanecer en un teclado de plástico más de 5 días.

¿Cómo limpiar mi teclado?

Para limpiar el teclado de nuestro ordenador, el primer paso se centra en desenchufarlo o apagarlo si se trata de un dispositivo inalámbrico. Una vez hecho esto, debemos buscar un paño que no desprenda ningún hilo.

Después, utilizaremos alcohol isopropílico del 70% mezclado con un poco de agua. Sin embargo, si no contamos con este producto, las toallitas desinfectantes también son una opción para desinfectar nuestro ordenador.

En este paso debemos tener cuidado para no humedecer en exceso el paño, ya que no es recomendable que al pasarlo por el teclado queden gotas sobre él. Para limpiar las teclas en profundidad podemos emplear hisopos para las orejas.

Por último, es importante que sequemos bien la superficie eliminando por completo cualquier tipo de humedad. De igual forma, es aconsejable no conectar inmediatamente después el ordenador y esperar unos minutos antes de volver a hacerlo.

Fuente: Mag. El Comercio

