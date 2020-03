Llama Barbosa a presidentes municipales a actuar sin protagonismo ante contingencia por COVID-19

El gobernador precisó que hará los anuncios oficiales sobre las medidas que se tomarán por la emergencia sanitaria.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al llamar a las autoridades municipales a actuar con responsabilidad, sensatez y a no generar pánico y confusión entre la población, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que no hay suspensión de las actividades públicas y sociales en la entidad.

El titular del Ejecutivo reiteró que el gobierno está preparado para atender la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 (coronavirus), ya que cuenta con 200 millones de pesos para la atención médica y la compra de los insumos necesarios.

Recordó que, hasta este momento, la entidad está en la Fase 1 del COVID-19, por lo que no se deben paralizar la vida pública de la entidad y las actividades sociales. En ese sentido, exhortó a las autoridades municipales a dejar el “protagonismo” y a demostrar que hay coordinación con el Poder Ejecutivo.



“Vamos a seguir conviviendo como una sociedad que mantiene la calma, la responsabilidad y actúa de manera informada, tenemos que actuar con todas las recomendaciones, sugerencias y protocolos que nos dan, solo con eso, pero no podemos decir que debemos parar la vida diaria en nuestra sociedad. El Estado está preparado para responder con los esquemas de salud que se requieran, nos estamos fortaleciendo, estamos comprando medicamentos, todos los insumos que son necesarios, estamos listos en Puebla, hay gobierno, hay liderazgo y lo vamos acreditar, que sus presidentes municipales, sus presidentas municipales tomen el control y actúen con responsabilidad, que no provoquen la confrontación de la gente, no actúen con anuncios que nos lleven a la confusión y al pánico”, afirmó.

De igual manera, informó que los anuncios oficiales sobre las acciones que tomará el gobierno, los dará a conocer junto con los secretarios de Gobernación, David Méndez Márquez, y de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, por lo que los pronunciamientos que hagan otras instancias de poder no serán válidos.

Finalmente, Barbosa Huerta pidió a los 217 presidentes municipales a actuar en “unidad y acción”, ya que de esta manera se evitará que la sociedad actúe con pánico y se genere un caos y confrontación entre los habitantes.

