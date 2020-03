El Sexto Encuentro Teatral UDLAP reúne a grandes talentos

SET Puebla Noticias

Cholula, Puebla.- Se llevó a cabo el sexto Encuentro Teatral UDLAP “El cuerpo y la expresión teatral en la escena contemporánea”, el cual, como cada año, con el apoyo de los integrantes de la mesa directiva de Teatro, reunió a jóvenes estudiantes con grandes talentos de la escena teatral de Puebla y el país.

Este encuentro trae diversas temáticas y expertos en el área para continuar con el apoyo de la formación académica de los estudiantes. Por esa razón, el 12 de marzo se dieron cita en la sala de artes escénicas y otros espacios, alumnos de diferentes semestres para asistir a los talleres y conferencias. “Siguiendo la tradición, este año nuestros maestros se dieron a la tarea de organizar este encuentro reuniendo a talleristas y exponentes expertos en sus diferentes áreas en el desarrollo teatral, para así fortalecer los conocimientos y contactos en los estudiantes de la UDLAP”, explicó Cristóbal Meza, estudiante de Teatro.

Uno de los espacios más enriquecedores de este encuentro fue la mesa abierta de diálogo con graduados de la Licenciatura en Teatro UDLAP, la cual, reunió a seis exitosos egresados, que durante una hora compartieron sus experiencias en el ámbito profesional artístico y enriquecieron con su conocimiento a los futuros teatreros. Iniciando con la pregunta ¿Cuál ha sido la transición de salir de la UDLAP y entrar al mundo laboral?, cada uno de los egresados compartió su propia experiencia y brindó consejos básicos para el futuro profesional de los estudiantes; entre ellos resaltó el estar dispuestos a trabajar en diversas áreas del teatro con la finalidad de aprender de cada una y descubrir su vocación, así como darle valor a su trabajo y exigir las condiciones necesarias para su reconocimiento.

“Es un cambio fuerte, pero uno puede prepararse para ello, utilicen todas las herramientas a su alcance para desarrollar su trabajo, para intentar, la universidad es un buen momento para fracasar, porque siempre se obtiene un aprendizaje. Lo que a mí me sirvió de base es trabajar con amigos e ir a ver obras, hay teatro en Puebla, hay que ir a verlo. También uno de los grandes consejos que me sirvió muchísimo es hacer de todo, dar clases, estar en montaje y en escena, eso es un entrenamiento constante. El mundo no está disponible para ti cuando te gradúas, hay que construirlo y trabajarlo día a día, es un trabajo constante que va a dar frutos”, explicó Aline Lemus Bernal, cofundadora y actriz del colectivo escénico XIPE y parte del equipo creativo de Teatro de Ciertos Habitantes, una reconocida compañía mexicana.

En este espacio se reunieron los egresados: Gabriela Quintana Balestra, directora de la compañía de Teatro Musical del Tecnológico de Monterrey, Daniel Caballero Marín, director del Teatro Normalista de Puebla con diez años de experiencia en la rama y docente activo, Erick Eduardo Moreno Ceja, recién egresado, Alicia Barragán Martínez, actriz en doblaje, cantante y co-fundadora del Teatro Musical UDLAP, y Luz Elena Martínez, docente y actriz que actualmente es coordinadora de ópera y teatro musical en la UDLAP.

El Sexto Encuentro Teatral UDLAP también ofreció dos talleres que sucedieron a la par. Por un lado, los integrantes de la compañía La Quinta Teatro y Al Rescate México impartieron el taller “La gran lucha del mundo” en la sala de artes escénicas. Gabriel Merced García, Axel García y Salomón Santiago fueron los encargados de compartir su conocimiento. En las inmediaciones del edificio de humanidades otro grupo de asistentes tuvo el honor de ser parte del taller de actuación de Enrique Olmos, reconocido dramaturgo, crítico de teatro y narrador mexicano.

Por otro lado, se llevó a cabo la conferencia del gran director mexicano Claudio Valdés Kuri, invitado de honor a este evento y finalmente, este espacio cerró sus actividades con la lectura dramatizada de “La florecilla domada” de William Shakespeare a cargo de alumnos del cuarto semestre de la Licenciatura en Teatro UDLAP.

KCL