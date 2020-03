Surge un nuevo reto viral de bailes con final inesperado

En el ‘Flip the Switch Challenge’ también han participado la senadora estadounidense Elizabeth Warren y diversas personalidades de la televisión.

‘Flip the Switch Challenge’ es el nuevo reto viral lanzado en las redes sociales la semana pasada: consiste en grabar un video junto a otra persona, mientras uno de los dos baila la canción ‘Nonstop’ del rapero Drake; después se apaga la luz para que se cambien de roles, incluyendo sus ropas.

En el reto han participado personas tan famosas como la exprecandidata demócrata de EE.UU. Elizabeth Warren, la actriz Jennifer López y el exbeisbolista Alex Rodríguez, la cantante Camila Cabello y distintas estrellas de la televisión estadounidense, entre otras.

La famosa pareja formada por Jennifer López y Alex Rodríguez se unió al ‘challenge’ y publicó un video en sus cuentas de redes sociales este 8 de marzo, en el que se puede ver a la cantante bailando con un vestido blanco y ajustado, mientras que el exbeisbolista profesional la graba reflejada en un espejo con su móvil. Segundos después, apaga la luz y ambos cambian roles: Rodríguez aparece con el vestido blanco de su prometida, bailando, y JLo lleva la ropa y gafas de sol del exdeportista.

Otra participante destacada es Elizabeth Warren, ahora excandidata en las primarias del Partido Demócrata de EE.UU., quién acudió al programa de televisión Saturday Night Live este sábado. El video de un baile de Warren y una de las estrellas del ‘show’, Kate McKinnon, fue publicado en la cuenta oficial del programa de Twitter y ya tiene más de 21 millones de visualizaciones.

También se unieron al reto ‘Flip the Switch Challenge’ la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello y el coreógrafo Calvit Jr.

Otra actriz y estrella de televisión estadounidense, Andrea Boehlke, y su copresentador del programa People Now, Jeremy Parsons, publicaron un video en el que replican esos malabares.

