Famosas que asistieron a la marcha del Día Internacional de la Mujer 2020

Mientras grababa este video pensaba en lo afortunada que soy de tener ejemplos y compañeras “mujeres guerreras” en mi vida! Este grupo de mujeres salimos a marchar y juntas llegamos, nos cuidamos ,unimos nuestras voces y no dejamos que el miedo nos desviara. Así, esta tarde vi a miles y miles de mujeres llenas de empatía y sororidad . Me siento orgullosa. #8m #niunamenos @mabel__cadena @aliciajaziz @paulinagoto @reginablandon @damaamad @paulette_hdez @tamaramazarrasa @adriamorales @ximenalaromo @chofagarza no tengo el contacto de todas pero les agradezco esta tarde y su vibra poderosa!! La lineas que cantamos son de #cancionsinmiedo de @vivirquintana @elpalomarmx y la pueden escuchar en el post pasado????????