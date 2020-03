Convoca gobernador Barbosa Huerta a recuperar la paz en Puebla

El titular del Ejecutivo presidió la iniciativa “Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad, uso de la Cartilla Ética”.

SET Puebla Noticias

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al presidir el concurso “Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad, uso de la Cartilla Ética”, que organizó la Secretaría de Educación, el gobernador Miguel Barbosa Huerta convocó a los diferentes sectores de la sociedad a trabajar, de manera conjunta con los diferentes órdenes de gobierno, para recuperar la paz y seguridad en el estado, luego de señalar que las y los poblanos son personas valiosas, por lo que requieren que sus autoridades trabajen por mejorar las condiciones en la entidad.

“Todos necesitamos vivir en paz, créanme que yo voy a morirme en la raya en ese tema, no me voy a rajar y lo digo porque lo he estado haciendo, no lo empecé a hacer ayer, lo he estado haciendo pero lo voy a continuar con mucho más ahínco, con mucho más esmero, porque siempre se pueden mejorar las cosas, y ante las muestras de limpieza, del espíritu de los jóvenes mostrada ayer, hay que responder con más esfuerzo”, expuso.

Barbosa Huerta reconoció que la marcha desarrollada por los universitarios para exigir seguridad, fue ordenada, pacífica y genuina.

Refirió que el Gobierno del Estado trabaja en diferentes vertientes para recuperar la paz en la entidad, y una de ellas es inculcando y fomentando los valores en las y los estudiantes, por lo que aplaudió la iniciativa “Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad”, consistente en la elaboración de productos artísticos (dibujo, escultura, pintura, relato, poesía, obra de teatro, danza, canto, ensayo, investigación, video y alternativa digital) por parte de las niñas y los niños estudiantes, basados en los valores plasmados en la Cartilla Ética.

“Esto es parte de un trabajo que se está desarrollando, y felicito al secretario de Educación por este proyecto humano. Cuando empezamos este gobierno le propuse al secretario que, a sabiendas que los programas de educación son diseñados en la Federación, nosotros en Puebla incorporáramos contenidos en la enseñanza que tuviera que ver con construcción de la paz”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para resaltar que, en comisiones y a propuesta del Gobierno del Estado, el Congreso local haya aprobado declarar a Natalia y Carmen Serdán como Beneméritas de Puebla, y también haya avalado declarar Beneméritos Ilustres del Estado de Puebla en grado heroico a Juan Nepomuceno Méndez Sánchez, Juan Crisóstomo Bonilla Pérez y Juan Francisco Lucas.

Busca gobierno formar poblanas y poblanos felices: Melitón Lozano

Por su parte, el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, manifestó que este evento se inscribe en el esfuerzo del Gobierno del Estado de formar poblanas y poblanos felices, responsables y en paz, y la educación es un medio para alcanzar esos objetivos.

Por lo anterior, explicó que la dependencia emitió la convocatoria Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad, consistente en la elaboración de productos artísticos por parte de las niñas y los niños estudiantes de las 32 regiones del estado, basados en los valores plasmados en la Cartilla Ética.

En esta convocatoria participaron 734 estudiantes, de los cuales se galardonaron este día a 118, desde preescolar hasta educación media superior, en las diversas modalidades: escuelas privadas, públicas y de educación indígena.

Al acto asistieron padres de familia y docentes, así como diferentes autoridades de la dependencia.

ARP