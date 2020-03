Cabildo poblano fomenta reflexión en los trabajadores del municipio en el marco del 9 de marzo

SET Puebla Noticias

Durante la trigésima segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, presidida por el regidor Jorge Iván Camacho Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia, en representación de Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal, se busca un proceso de cambio y transformación del tejido social.

A raíz del movimiento conocido como “El 9 ninguna se mueve” o “Un día sin nosotras”, que consiste en que las mujeres de todas las edades y sectores suspendan cualquier actividad y no asistan a trabajar, a clases, no consuman bienes ni servicios, no salgan a la calle y no realicen ningún tipo de trabajo doméstico, con el propósito de visibilizar la importancia de la sociedad femenina y se haga patente su ausencia en la vida cotidiana; así como exigir el cese de todos los tipos y modalidades de violencia que sufren.

Las y los regidores del Municipio de Puebla fomentan el ejercicio de la reflexión para modificar voluntariamente valores, comportamientos y conductas en el personal masculino que labora en el Ayuntamiento frente a su trato con las mujeres, a través del análisis que su ausencia puede provocar y colaborando de forma positiva a consolidar una vida libre de violencia de género.

“La iniciativa de paro nacional el 9 de marzo fue impulsada inicialmente por las Brujas del Mar, una colectiva feminista veracruzana, a la cual se sumaron varias asociaciones civiles, y desde el mes de febrero, se agregaron medios de comunicación, universidades, artistas, compañías, grupos empresariales, y desde luego, ha tenido eco y repercusión en este Gobierno Incluyente de la Cuarta Transformación”, manifestó Carmen María Palma Benítez, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Asimismo, aprobado por mayoría, se autoriza a la alcaldesa, al Tesorero y la Secretaría del Ayuntamiento a suscribir el convenio de colaboración y coordinación con el gobierno del estado, por conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación; así como la autorización a la Presidenta Municipal, a otorgar mandato especial irrevocable a favor de la secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, para realizar el pago para la ejecución el Programa de Desarrollo Institucional Municipal “Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM)”.

De igual forma, el Cuerpo Edilicio, avaló la expedición del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo que ahora la corporación contará con un instrumento normativo, eficaz y claro para garantizar a la ciudadanía el correcto actuar de los elementos de esta secretaría.

La sesión contó con la asistencia de 19 regidores, el Síndico Municipal, Gonzalo Castillo Pérez y la secretaria del Ayuntamiento, Liza Aceves.

