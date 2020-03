Sepultan a segundo paciente que murió en hospital de Pemex en Tabasco

Familiares de Patricia Jiménez Marín pidieron justicia para las persona que han muerto por presuntamente recibir un medicamento contaminado con una bacteria.

SET Puebla Noticias

Entre lágrimas, gritos y aplausos, familiares y amigos de Patricia Jiménez Marín sepultaron su cuerpo en el Panteón Central de Villahermosa, Tabasco, quien falleció ayer presuntamente a consecuencia del medicamento heparina sódica contaminado con bacterias durante un procedimiento de hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex.

“Ayer me quitaron a la mujer que más amaba, pero yo sé que está con Dios y ya no tiene sufrimiento porque va a tener sus dos piernas, ya no va a tener catéter, les agradezco a todos el haber acompañado a mi familia, recuerden que mi mamá a todos nos quiso”, manifestó entre lágrimas Adolfo Palacios Jiménez.

Durante el entierro, Paola Palacios, hija de la mujer, pidió ayuda para que se haga justicia.

“Queremos la cabeza del director y de todos los que tuvieron responsabilidad en esta muerte, porque no nada más es una, son muchas muertes”, afirmó.

En tanto, los deudos de los demás afectados en el Hospital Regional de Pemex han manifestado que se organizarán para contratar un abogado y presentar en conjunto las denuncias que correspondan contra quien resulte responsable de lo que acusan es una negligencia médica.

“A los familiares afectados, nosotros no queremos dinero, queremos justicia por mi mamá porque mi mamá estaba bien”, comentó al respecto Adolfo Palacios. Ayer Pemex reconoció que han muerto dos personas por afecciones generadas por la bacteria klebsiella, que habrían adquirido durante el tratamiento con hemodiálisis en el hospital.

???? #PEMEX reporta segunda defunción por producto contaminado en Hospital Regional en Villahermosa.https://t.co/bNVEUmpo4X pic.twitter.com/Zl2gJpQJEP — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 3, 2020

Sin embargo, familiares de las víctimas afirman que al menos nueve personas han muerto en el hospital por la misma causa, por lo que exigen que se haga justicia.

Fuente: Milenio.com

ARP