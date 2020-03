Aztecas UDLAP, convencidos de tener otro Campeonato de la CONADEIP

SET Puebla Noticias

Cholula, Puebla, a 5 de marzo de 2020.- “Nuestro propósito es lograr el Campeonato Nacional de la CONADEIP de la rama varonil y por vez primera el femenil, que tanto lo hemos deseado”, no hay mayor objetivo, ni más palabras que tiene el entrenador Pedro Tani para sus Aztecas UDLAP de atletismo, previo a viajar a esa cita importante que se realizará a partir del 13 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Las horas están contadas para que la Tribu Verde de atletismo salga rumbo a la sultana del norte, en búsqueda de trascender en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. Pues del 13 al 15 de marzo sortearán una nueva edición del Campeonato Nacional de la CONADEIP, donde el conjunto varonil tratará de postergar su reinado siendo Tricampeón y las féminas corten una racha de 10 años estando en el segundo puesto.

Para lograr el cometido, el representativo de la Universidad de las Américas Puebla viajará con un equipo de 34 elementos, 17 mujeres y 17 hombres, siendo muy completo, pensando en competir en todas las pruebas posibles (velocidad, medio fondo, fondo, saltos, lanzamientos y combinadas); plagado de gente experimentada y una inyección de juventud, con nueve nuevos atletas. “En varonil nos reforzamos en el área de vallas y lanzadores, mientras que en femenil fue en fondo, lanzamiento y velocidad”, informó el entrenador asistente Aldo Quiroz.

Como siempre, el campeonato de la CONADEIP será un duelo de estrategia, porque no basta con ganar una medalla de oro, sino hay que estar en los primeros ocho lugares para tener puntos. Ejemplo, si una institución de la Ciudad de México tiene medalla de oro en 100 metros, pero una de Veracruz está en segundo, cuarto y sexto lugar; esta última ha acumulado más unidades por los tres atletas que participaron. Por ello, los entrenadores de la UDLAP se han dado a la tarea de visualizar las pruebas en donde las cartas fuertes den más unidades a la causa Verde, así lo informó la mañana del miércoles Pedro Tani, al reunirse con medios de comunicación.

Ahí mismo se habló sobre el rol de la condición climática, debido a que pueden presentarse temperaturas altas, a lo cual la capitana Azteca Hannia Palafox refirió que no importa tanto, pues a todos les afectará de la misma manera; incluso al Tornado Naranja no le incomoda porque sus prácticas también son bajo los rayos del sol intensos. Un aspecto que si puede incurrir en los resultados es la altura, debido a que Puebla está a 2,135 metros sobre el nivel del mar, entre tanto Monterrey está a 540 metros. “Eso nos va a favorecer, nos hará sentir menos fatiga. Del calor, en los últimos días hemos tenido que entrenar con uno insoportable y el primer día se hizo un cambio a las 15:00 horas, inician las competencias, pensando en que no batallemos tanto”, informó la corredora.

Hacia el final de la reunión se hablaron de tres aspectos cruciales: Armando Valencia, si gana por quinta vez la prueba de los tres mil metros con obstáculos, sería uno de los héroes históricos en la CONADEIP. Erick Robledo, baja importante por una intervención quirúrgica que disminuye el número de atletas, pero no el ímpetu del equipo. La condición de ser tres veces monarca varonil, lo cual denote el sacrificio que se hizo todo el año y que los Aztecas compitieron con el corazón. “No hay mayor motivación que buscar otro campeonato. Vamos a dar todo por la playera, por la escuela y no queda más que disfrutarlo”, expresó Abraham Ramírez, capitán de la escuadra de la UDLAP.

ARP