Andrew Garfield volvería como Spider-Man

Rumores apuntan a que Andrew Garfield se encuentra en pláticas con Sony para ponerse de nuevo la máscara del arácnido en película sobre el multiverso.

SET Puebla Noticias

El sitio We Got This Covered afirma que fuentes cercanas, reportan que Andrew Garfield ha tenido los primeros acercamientos con Sony para discutir sobre su regreso a la pantalla como Spider-Man.

Por supuesto, esta noticia no está confirmada, pero se une a la larga lista de rumores en los que se menciona que la productora tiene en mente realizar una película sobre las distintas realidades alternas del personaje.



Cabe destacar que estos nuevos reportes provienen de la misma fuente que adelantó la posibilidad de She-Hulk, el desarrollo de la tercera entrega de National Treasure y el regreso de Han a la franquicia Fast and Furious, situaciones que eventualmente fueron confirmadas.

A lo largo de su historia fílmica, especialmente en los últimos años, El Hombre Araña ha luchado contras las decisiones ejecutivas y peleas de derechos que no han permitido que ninguna de las nuevas sagas florezca de manera adecuada.



El rumor del regreso de Garfield embona con aquel que, hace unos meses, aseguraba que Sony planeaba realizar en algún futuro una película sobre el spider-verse, en la cual el personaje de Holland se encontraría con Miles Morales. Ahora, situar a Andrew Garfield en el tablero cambia el panorama y abre la posibilidad de narrativas del personaje jamás exploradas.

Lo anterior lleva a los fanáticos, y al público en general, a imaginar una cinta en la cual podrían interactuar todos los ‘hombre araña’ que hemos visto en el cine a lo largo de casi 20 años.



Fuente: CinePremiere



KCL