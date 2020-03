Palazuelos confiesa por qué no tiene amoríos con actrices

Durante una entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, Palazuelos fue tajante al declarar que le tiene ‘pavor’ a sus colegas.

SET Puebla Noticias

Roberto Palazuelos confesó cuál es su mayor miedo. Y no se trata de una fobia común como el temor a volar o a algún animal, sino que le tiene terror a relacionarse sentimentalmente con las actrices.

Durante una entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, Palazuelos fue tajante al declarar que le tiene ‘pavor’ a sus colegas.

Durante la charla, Aurora abordó la vida sentimental de Palazuelos, ella le cuestionó si se imaginaba casado con alguna actriz y él respondió: ”Yo, nunca, nunca, siempre le tuve pavor a las actrices’.

El “Diamante negro” compartió el motivo por el que no le interesa relacionarse con alguna actriz: ‘Solamente tuve una actriz novia y fue un desastre mediático, nos dimos hasta con la cacerola’, recordó. ‘Yo siempre decía: ‘No, yo las actrices no, están locas’, y continuó: ‘O sea, locas en el sentido de que le satisfaces el ego a una actriz’.

‘Me tocó también los tiempos de Adela Noriega chavita. Entonces, yo decía: ‘Nombre, ni de broma (ser novio de una actriz)’, agregó. ‘Mis amigos, los hijos de los presidentes, esos sí las traían a todas (las actrices). Y yo, la verdad, es que nunca’.

Palazuelos compartió que tuvo una relación con la actriz Gaby Platas: ‘Es la única actriz con la que yo he andado en mi vida y con la única que voy a andar’, además, admitió que siempre fue ‘muy noviero, pero también era mucho de tener mi noviecita bien’.

‘Tener mi novia, novia y mis amiguitas, ¡tremendo desde chiquito! Sí, tremendo, era súper mujeriego, pero siempre mi noviecita bien’.

El actor de 53 años aseguró que durante la mitad de su matrimonio con Yadira Garza fue muy fiel, ‘y en el noviazgo también, muy enamorado de mi mujer, pero luego ya como que cambiamos, empezamos a pelear mucho. Nomás fui fiel cuando me casé y me duró unos años, luego ya valió’, agregó.

El histrión estuvo casado durante 13 años, pero fue una experiencia que no le gustó: “Pero ya me empecé a portal mal como a la mitad, ya estábamos mal. A mí, la verdad, nunca me gustó el matrimonio. No soy un hombre de matrimonio, sí de pareja, pero no de matrimonio, creo que no es lo mismo’, indicó.

Fuente: MSN.com