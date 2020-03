Un joven se vuelve viral luego de ganar concurso por tener el nombre más raro en Mérida, Yucatán

Cero Cero Tres Miler Santos Chable es el nombre completo del joven yucateco, que se hizo famoso en un concurso para buscar los nombres más raros de la ciudad, organizado por una pizzería local. Obviamente fue el ganador.

Habíamos visto niños con nombres como “Yahoo”, “Harry Potter”, “Hermione”, “Rolling Stone”, “James Bond” o “Cruz Azul”. Incluso, en algunos estados como Sonora, habían sido prohibidos para evitar burlas en un futuro; sin embargo, un joven de Yucatán se hizo famoso por su peculiar nombre.

A decir del joven de 25 años, fue hasta los 14 o 15 que se enteró de su primer nombre, pues siempre le había llamado por Miller. Su nombre lo registraron con número: 003 Miller Santos Chablé; empero, cuando tramitó su INE, el sistema no permitió capturar números y lo tuvieron que poner con letras.

“A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente: ‘¿sabes qué, hijo?, te tienes que responsabilizar de tus documentaciones’, y al momento de escudriñar mis documentaciones, mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos ‘003’ en número”, detalló el joven.

PERO… ¿CÓMO SE LES OCURRIÓ ESE NOMBRE?

La historia se remonta a 1995. En aquel año, nació Cero Cero Tres, y sus padres lo llamaron de esa forma ya que era el tercer hijo de la familia.

“Originalmente se escribía en número, yo tuve la curiosidad y le pregunté a mi padre; me comentaron que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el ‘Cero Cero Tres’. Digamos que yo soy el tercero; afortunadamente mis hermanitos no se llamaron así como yo”, explicó.

Cero cero Tres comentó que gran parte de su infancia la vivió en Estados Unidos, debido a que sus padres migraron a ese país. Allá tuvo que soportar burlas y bullying, pero terminó por acostumbrarse.

Hoy el principal problema se presenta a la hora de realizar algún trámite legal, pues no sabe si escribir su nombre con letra o con número.

“Tuve un poco más de burlas en la universidad que en la infancia, porque en la infancia yo desconocía mi nombre; yo comencé a sufrir bullying porque hubo algunos comentarios no muy apropiados y yo creo que lo sufrí más en la universidad”.

